Kendall Jenner kasvas üles tundega, et ei kuulu Kardashianite klanni

Kendall Jenner võib olla küll supermodell, kuid see ei tähenda, et tal ebakindlusi ei oleks. Tõsielustaar rääkis avameelselt intervjuus Telegraphiga, kuidas oli kasvada üles õdede Kim Kardashiani, Kourtney Kardashiani, Khloe Kardashiani ja Kylie Jenneriga, kirjutab E! News .

Intervjuus rääkis modell, et võrdles end pidevalt seksikate õdedega. «Mu õed on minust palju kurvikamad,» rääkis Kendall. «Neil on rinnad, minul ei ole. Kasvades üles kleenukesena, mõtlesin koguaeg, et pean olema seksikas nagu nemad.»