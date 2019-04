Saab ka nii: Briti kohtingusaates valivad osalejad partnereid paljana

Kohtingusaate nimi on «Alasti ahvatlus» ja saatejuht on Anna Richardson. Saates osalejale presenteeritakse kuut alasti keha, mille põhjal peab inimene tegema valiku, kelle osas tal on kõige suurem tõmme. Saates on viis vooru, mille jooksul kõik peale saatejuhi end alasti võtavad.

Anna Richardson. FOTO: Kanal 11

Esimeses voorus paljastatakse kookonis oleva inimese paljas alakeha; teises voorus torso, siis nägu. Neljandas voorus lastakse inimesel rääkida ning viiendas voorus, kui järgi on jäänud vaid kaks kookonis olnud inimest, võtab ka valikud teinud osaleja end alasti ning teeb viimase valiku, kellega ta soovib kohtama minna. Igas saates otsib kaaslast kaks inimest.

Saate tegijad põhjendavad formaati sellega, et nad tahavad kaaslase otsingul osalevate inimeste jaoks protsessi kergemaks teha, keerates tutvuse tagurpidi. Kui tavaliselt on kahe inimese alasti olek tutvuse kulminatsioon, siis selles saates on see alles stardijoon. Partnerit otsivad inimesed saavad teha valiku füüsilise külgetõmbe järgi, valides kandidaatide hulgast parima.

Aga kookonis ei oota lihtsalt suvalised inimesed, vaid saatetegijate poolt väljavaadatud kandidaadid, kes vastavad osaleja nõudmistele. Näiteks peavad kookonis ootavatel inimestel olema sarnased või samad huvialad saates valikuid tegevaid osalejaga. Müüd füüsilised omadused selguvadki saate jooksul.

Saade on mõeldud kõikides orientatsioonides osalejatele. Seal otsivad kaaslast heteromehed, kellele presenteeritakse kuus alasti naist; homoseksuaalsed mehed, kellele presenteeritakse kuus paljast meest jne. Seal on isegi biseksuaalsed naised, kellele presenteeritakse mõlemast soost kolm esindajat. Lisaks on saates läbi käinud mehed, kes otsivad naist, kellele süütus kaotada. Ja paarid, kes otsivad kolmeka jaoks liiget. Kõigile midagi.

Peale rindade näeb saates ka muidu kehaosi. FOTO: Caro / Teich / Caro / Teich

Võiks öelda, et telekanalil Channel 4 jooksev kohtingusaade on väga vastuoluline. Ja ongi. Paljud saate vaatajad kaebavad paljaste kehade näitamise üle, kuigi saate pealkiri ja kirjeldus sellele just viitabki. Nad saadavad saatesse kirju ja kurdavad siivutuste üle. Saate tegijate eesmärk ei ole kedagi traumeerida ja kui saadet vaadata, siis on näha, et ka saates osalejad, kuigi nad on seal vabatahtlikult, tunnevad end kohmetult. Mis on ka normaalne, sest terve riik näeb neid alasti. Interneti olemasolul ka potentsiaalselt terve maailm.

Aastal 2016 alanud saadet siiamaani aga ärakeelatud pole, vaid lõpetas eelmisel aastal neljanda hooajaga. The Sun avaldas jaanuaris artikli, kus teatati, et saade otsib viienda hooaja jaoks uusi osalejaid.

Epp Kärsin. FOTO: Henry Neemelaid

Eesti seksiekspert Epp Kärsin sõnas, et tema armastab silmadega sama palju kui südamega. «Inimesed on erinevad ja kindlasti igal oma viis, kuidas ta kaaslast leiab. Võib juhtuda, et keha meeldib ja on atraktiivne ja ka iseloom ja muu sobib. Kuid võib olla ka vastupidi, keha meeldib, aga muud klappi ei ole ühelgi tasandil. Ja sel juhul on see üsnagi riskantne, et nii partnerit valida. Pigem ikka kohtuda ja rääkida ning võtta teadlikult suhte loomiseks aega,» ütles Kärsin.