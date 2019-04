Äsja uue albumi välja andnud Andres Elbing uuest ajastust: Beebilõusta maski taga on ikka ka päris inimene

Äsja uue albumi «Andrus Elbing» avaldanud Beebilõust käis otsesaates «Õhtu!» ning temaga kaasas oli ka plaadi produtsent Kaspar Põtter.

«Ma võib olla oleks oodanud natukene rohkem mürtsu,» arvas saatejuht Piret Laos mehe singlist, mille Beebilõust otsesaates esitas ning albumist, mis erineb täielikult räppari varasemast loomingust.

«See on hea lugu. Seal on palju sõnumit ka sees,» rääklis mees oma valikut ning lisas, et ka ise enam nii palju mürtsu ei tee kui varem.

«Ma ühe asja küsin ära. Kuidas selle artisti nimega nüüd siis on?» küsis Robert Rool räpparilt, kes oma uue albumi hoopis kodanikunime Andrus Elbing alt avaldas.

«Beebilõust on ka ikka alles, mask nihkub korra eest. Andres Elbing lihtsalt näitab end korraks ja ilmselt tuleb Beebilõust ka tagasi,» rääkis mees Andrese perioodist oma muusikas. Mask on motiiv, mis läbi Elbingu uue plaadi jookseb ning see sümboliseerib meie endi maskide kandmist, kaasa arvatud tema enda.