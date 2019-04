Tallinnas toimub suurejooneline homofestival Tallinn Bearty

Seejärel, alates 2016. aastast on oma suunaks võtnud võrdsete õiguste eest seismise. Vahend selleks on kultuur, kandjad ja tegijad karud – ikka need, kes nad ühe LGBT+ subkultuurina eksisteerivad.

Tallinn Bearty on suunatud karude kogukonnale, sest nende seas on liigagi palju mehi, kes igaüks oma enda põhjustel ei saa elada täisväärtuslikku elu. Tunda end vabalt sellena, kelleks nad on sündinud. Kogukonna sõpradele ja neile, kellele karude kogukond meeldib, sest oma eeskujuga teevad head ka nendele. Kõige olulisemana ehk aga kohalikule kodanikkonnale, kes planeeritult või kogematagi satuvad nende korraldatud festivali üritustele, näevad läbi kultuuri – kujutava kunsti, muusika või kinematograafia –, et erinevustest sõltumata on kõik eelkõige inimesed.