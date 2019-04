Anette Tammik valiti eelmisel nädalal Rapla ja ka Eesti kaunimaks naiseks. Veel teismeeas neiu aga ei ole peaga pilvedes, vaid tugevalt kahe jalaga maa peal, teades suurepäraselt, mida tahab elus teha. Talendikal inimesel on elus mitmeid võimalusi, ainuke väljakutse on leida nende seast parim.

Teatud stereotüüp on see, et väikesed tüdrukud tahavad suureks saades printsessiks saada. Või siis pilvebaleriiniks. Eelmisel laupäeval Miss Raplamaa 2019 tiitli võitnud 17-aastane Anette Tammik on juba noores eas mõlemat. Kui missitiitli pälvis ta alles eelmisel nädalal, siis tantsimisega on ta tegelenud juba pea terve kümnendi.

Modellindusega neli aastat tegelenud Anette on justkui selle ameti peale loodu. Ta on naturaalselt pikk ja kaunis naine ning tema isa on fotograaf. Küllap ta on saanud juba noorest east saati isale kaamerasilma ees poseerida ning oma oskuseid harjutada ja kujundada.

170 cm pikkune neiu on küll suurema osa oma elust Raplas elanud, kuid tema ambitsioonid on justkui suurlinna daami omad. Anette tahab maailma näha, töötada meedias, modellindusega edasi tegeleda ja kunagi, ühel päeval, ka emaks saada.

Suure südame ja kahe jalaga maa peal suhtumisega Anettel on maailmale palju pakkuda.

Selline on tema lugu ....

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Sa osalesid Miss Raplamaa 2019 võistlustel. Kas võib eeldada, et oled Raplamaalt pärit?

Jah, ma olen Raplamaalt pärit.

Mida kodu sinu jaoks tähendab?

Kodu on paik, kuhu sa saad alati tulla, sa oled siia alati oodatud. Siin saad sa eemale igapäevasest rutiinist, ennast välja puhata ning olla koos oma lähedastega.

Mis sulle Raplamaa juures meeldib? Mis eristab seda nt Tallinnast?

Rapla suureks plussiks on see, et Rapla on niivõrd maalähedane kui ka Tallinnale lähedal (50km), ehk siis saab Raplas elades hommikul paljajalu murule minna ja nautida mõnusat vaikust, ent samas on Rapla Tallinnale niivõrd lähedal, et pole üldse probleemi igapäevaselt siit Tallinnasse tööle või kooli käia.

Teisalt on Raplamaal väga ilus loodus, üheks Raplamaa suureks plussiks ongi rabad. Rabas on ilus nii talvel kui ka suvel. Kolmandaks on Rapla väga suur spordilinn (nt korvpall), Missi valimine toimub suurejooneliselt ka ainult Raplas. Minule meeldib siin, siin on nii kodune, kõiki inimesi tead nägupidi ja sa tunned, et oled alati siia oodatud.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Mida sulle Raplas teha meeldib?

Looduses käia, eriti koertega. Kui looduses, siis just rabades. Suvel saab rabades ujuda ning talvel karget ja värsket õhku nautida. Teisalt on Rapla oma suuruse poolest niivõrd mõnus, et kuhugi pole probleemi minna jala.

Kui tihti sa Raplamaalt välja reisid? Kus sulle käia meeldib?

Tihti, enim külastatud paik on ikkagi Tallinn, kui midagi olulist vaja osta on või kuhugi kellegagi kokku saada, siis on Tallinn selleks mugavaim paik. Tallinnas käingi nii iga nädal.

Milline inimene sa oled? Pigem optimist või realist?

Pigem realist, kui ma midagi pähe võtan, siis ma pean saama selle tehtud maksimum tulemusele. Mulle ei meeldi alla anda. Minu elu motoks on ka, et «elu on elamiseks, mitte maha magamiseks». Mõtlengi sellega seda, et kõik väljakutsed tuleb vastu võtta. Teisalt hindan oskust olla mina ise, ning õiglust, hea näo tegemine ei muuda asja paremaks.

Mida sa loed enda parimaks omaduseks?

Oskust olla mina ise ning julgust võtta asju ette, ilma, et muretseksin.

Mida sa loed enda halvimaks omaduseks?

Samas väidan, et see suur julgus minu puhul on toonud mulle palju pahandusi kaela, siis ütleksingi, et see võib olla ka minu halvim omadus.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Kuidas sa oma vaba aega veedad?

Olen eluaeg tegelenud tantsimisega: üheksa aastat iluvõimlemisega. Hetkel käin rahvatantsus juba neljandat aastat, sinna mu põhiaeg lähebki. Teisalt meeldib mulle jõusaal ning füüsiline tegevus. Suure osa oma ajast veedan ka koertega metsas.

Millega sinu vanemad tegelevad?

Ema on autokooli «Aire Tammik Autokooli» omanik, isa on «Tammiku Fotoäri» omanik. Ehk siis ema on sõiduõpetaja ning isa fotograaf.

On sul õdesid vendasid? Mida nemad teevad?

Minul on kaks õde ning kaks venda. Triin (vanim õde) tegeleb hääleseadega, on lauluõpetaja ning vokaalansambli «Others» liige. Teele on õppinud sotsiaalpedagoogiks, kuid praegu töötab koolis õpetajana. Ants (vanem vend) on tuntud loodus-operaator, ning on filmi «Habras Maailm» autor. August töötab Eesti meedias ning on väikestviisi ärimees. Kõik minu õed-vennad on minust vanemad ning oma elu peal. Mina olen veel pessa jäänud.

Milline on sinu hariduskäik?

Esimese klassi õppisin Tallinnas Südalinna Gümnaasiumis, siis tulin Rapla Vesiroosi Gümnaasiumisse, ning hetkel õpin 11. klassis Rapla Gümnaasiumis.

Kuhu sa tulevikus reisid tahaksid?

Suur unistus on ära näha India, kuid maailm on avastamiseks, ning loodan oma elu jooksul võimalikult palju maailma näha.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Millises valdkonnas sa tulevikus töötada tahad?

Tuleviku mõtteid: kas sisekaitseakadeemia või veterinaaria, kuigi meeldib mulle ka väga tele- või meediatöö. Oleks tore kui saaksin alustada ning kätt proovida, kas raadiohääle, ajakirjaniku või ilmatüdrukuna. Mõtteid on peas palju (naerab).

Kust tuli mõte modellindusega tegelema hakata?

Minu juurde tuli Top Modelsi direktor, ning esitas kutse tulla modellikooli. Ma ei kahelnud hetkekski, ma läksin kohe kohale, ning käisin modellikoolis 2 aastat. Sealt edasi see asi kuidagi vaibus ära. Kohe, kui vanus lubas, tulin missikooli ning nüüd loodan, et saan modellinduse valdkonnas laineid edasi lüüa.

Kui kaua oled sellega tegelenud? Kas see on midagi, mida teed hobikorras, või soovid sellega tulevikus tõsisemalt tegelema hakata?

Modellindusega olen kokku tegelenud neli aastat, sinna juurde siis osad võistlused, moeshowd ning fotosessioonid. Ma loodan ja ootan, et keegi mind märkaks, ning ma saaksin sellega tõsisemalt tegelema hakata.

Millisena näed Eesti modellinduse praegust olukorda? Kui populaarne see sinu arvates on?

Eesti on väga heal kohal, meil on palju agentuure ning kõvad nimed, nagu nt. Karmen Pedaru, Carmen Kass jne. Eestis on üsna lihtne hakata modelliks, kui vähegi pikkust on, siis mine ja proovi.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Kas ühiskonnas toimuvad muutused ja #metoo käekäik, mis aitab inimestel naiste vastase ahistamise vastu võidelda, on ka kuidagi modellindust mõjutanud?

Kindlasti on mõjutanud, sellega ju tõmmatakse rohkem tähelepanu naistele. Samas on naised rohkem kahtlustavad igasuguste agentuuride suhtes. Nad teevad esmalt suure taustauuringu, ning alles siis langetavad otsuse.

Kui lugeda meediast korgijoogi ja vägistamise lugusid, mille ohvriks naised enamasti langevad, siis kui turvaliselt sina end tunned, kui sa väljas käid?

Kui mina väljas käin, siis ma vastutan oma tegude eest, ma ei ole kunagi liiale läinud ega lähe ka. Iga naine, kes välja läheb, peab oma joogil silma peal hoidma, ning oma vanusele vastav välja nägema. Sellest tulenevalt tunnen ennast väljas käies väga turvaliselt ja kindlalt.

Kui väga sa end päevapoliitikaga kursis hoiad? Kas Eesti ühiskond on sinu arvates killustunud?

Jälgin igapäevaselt uudiseid ning üritan ikkagi nii palju kui võimalik olla Eestis ja maailmas toimuvaga kursis.

Isiklikult arvan, et Eesti ühiskond ei ole killustunud. Meediat jälgides võib muidugi lugejale selline mulje jääda, et erinevad poliitilised jõud on üksteise vastu pööranud, sest tähelepanu võitmiseks ja uudisekünnise ületamiseks viimasel ajal ootamatult palju erinevates meediaväljaannetes solvatakse üksteist. Selge on see, et nii palju, kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi, kuid kõigiga tuleb arvestada ja kõiki tuleb kuulata. Pidev arutelu ühiskondlikult valulistel teemadel on ühe demokraatliku riigi alus, kuid kindlasti peavad säilima eetilised normid.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Mida arvad karusloomafarmidest Eestis?

Kindel ja lühike vastus, tuleb kinni panna. Loomad ei tohi kannatada teiste inimeste ilu pärast. Pealegi ei oma enam selle kvaliteet ja vajadus nii suurt tähtsust, sest nii palju on loodud uut ja kvaliteetset materjali, et karusnaha puudumine ei tohiks olla küll mingisugune probleem. Usun, et inimesed, kes karusnahka kannavad, ei mõista selle õudse valmistamise protsessi tegelikku poolt.

Kui sa uudiseid loed ja enda ümber vaatad, siis mis on sinu arvates Eestis valesti?

Eestis ei ole midagi valesti, vaid pigem on jäänud tahaplaanile indiviidi austus ja üksteisest lugupidamine. Eestis kiputakse liialt rutakalt ja otsekoheselt nii sotsiaalmeedias kui ka lehtede veergudel üksteist isiklikult solvama ning see on probleem. Oma arvamust tulebki avaldada, kuid seda saab teha viisakalt, ilma teist osapoolt solvamata. Kui suudaksime taas luua sõbraliku ja üksteist salliva ühiskonnaruumi, kus ka vähemuste sõnadel on kandepinda ning kedagi ei alavääristata tema arvamuse pärast, siis võiksime ütelda, et Eestis on kõik hästi.

Mis on Eestis hästi? Mis teeb sind uhkeks, et oled eestlane?

Uhke on olla eestlane, sest Eesti inimene suudab tähtsatel hetkedel kokku hoida, mil unustatakse kõik omavahelised tülid ning ikka ja jälle kogunetakse lauluväljakule, Vabaduse platsile, Kalevi staadionile õlg õla kõrvale, et koos laulda, tantsida või elada kaasa oma riigi edukatele sportlastele, artistidele. See ühtekuuluvustunne, mis meid Eesti Vabariigi algusaastatel saatis, ei ole kuhugi kadunud ja see on minu arvates asi, mille üle võib iga eestlane kindlasti uhke olla.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Missugused mehed sulle meeldivad?

Mulle meeldivad ausad ja siirad mehed, kes on iseseisvad ja viisakad.

Oled sa praegu kellegagi suhtes?

Jah.

Kas sa näed end tulevikus pereema või karjääriinimesena?

Kindlasti karjääriinimesena. Tahan elus midagi korda saata, ning kui ma olen selle saavutanud, siis võin vilju noppida ja puhata. Nagu on ka minu motoks «elu on elamiseks».

Eelmisel aastal tekitas palju poleemikat see, kui mitmed naised ja mehed ütlesid «Radari» saates, et nemad lapsi saada ei soovi. Kuidas sinuga lood? Kas sa soovid lapsi?

Mina soovin kindlasti lapsi. Usun, et see on iga inimese oma otsus, kas saada lapsi või ei. Kui inimene on juba noorena valmis, siis miks mitte, ning vanemana pole see minu arust ka probleem. Kindlasti ei tohiks inimesi lapse saamisega mõjutada, see on küll asi mis tuleks koheselt ära lõpetada, a la suurem lapsetoetus jne.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Mida arvad inimeste kriitikast nende aadressil, kes lapsi ei soovi? Kas võõrastel inimestel on õigus teistele nende valikuid ette heita?

Kindlasti mitte. See igaühe enda otsus. Viimane asi oleks kedagi sellepärast maha teha.

Kus sa näed end viie aasta pärast? Millega sa siis sooviksid tegeleda?

Oma kodus, unelmate töö või siis alles unelmate ameti õpingutel. Sooviksin kindlasti ka edasi tegeleda modellindusega. Väikseks unistuseks on ka kätt proovida tele- või meediamaailmas, kas siis ilmatüdrukuna, ajakirjaniku või raadiohäälena.

Anette Tammik FOTO: Konstantin Sednev

Ja sellega meie intervjuu lõppes.

Anette tundub oma vanusele vaatamata väga küps ja tark inimene. Tema eneseväljendusoskus on ehk paremgi kui mõnel tähtsal riigiametit pidaval inimesel.

Vaid 17-aastasena olla valitud Eesti kauneimaks naiseks ning osata selgelt näha, mis Eesti ühiskonnas toimub, annab alust arvata, et me näeme Anette Tammikut kunagi suuremal laval. Kas see on catwalk või mõne muu valdkonna suur platvorm, seda näitab aeg.