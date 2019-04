Naine on kaasa tema suure «varustuse» tõttu korduvalt maha jätnud

Walsallis elav Sophie on koos poiss-sõbra Tom Westoniga koos olnud viis aastat, kuid kogu nende suhe on liikunud kokku-lahku tempos, kirjutas The Sun.

Põhjus, miks nende suhe ei ole abieluga päädinud, on tragikoomiline. Nimelt on põhjuseks Tomi peenis, mis kõvana on 22 sentimeetrit, ning väga jäme. «Jämedus on just see, mis teeb seksi pigem valulikuks kui nauditavaks. See on suur isegi siis, kui see ei ole erutunud. See tundub siis isegi jämedam!» sõnas Sophie.

«Ta ei hoiatanud mind, kui suur peenis tal on, aga kui ta selle püksist välja võttis, kui me esimest korda seksima hakkasime, siis minu sõnad olid «Oh, sa kuradi raisk!»,» meenutas naine. «Need sõnad lihtsalt tulid mu suust välja. Ma ei olnud kunagi ühtegi sellist peenist näinud, ja see ei olnud isegi kõva. Ma arvan, et ta on sellise reaktsiooniga harjunud.»

Sophie Jones ja Tom Weston FOTO: Supplied

Sophie jagas, et nad on selle pärast mitmeid kordi ka teineteisest lahku läinud, kuna see põhjustab vaidluseid. Nad armastavad teineteist väga ja on ka kirglikud inimesed, aga nad ei saa nii palju seksida, kui tahaksid, sest niivõrd suure peenise tõttu ei saa mees tegutseda nii kiiresti või tugevasti.

«Ma arvan, et Tom on üsna frustreeritud, kuna kardab mulle haiget teha. Me teeme tavaliselt muid asju peale penetratsiooni. Me võime tihti selles väga sees olla, aga kohe kui ta mulle peenisega haiget teeb, on tuju mõlemal läinud,» selgitas naine suure peenise halba poolt.

Ja just see ongi see, mis nende suhtes pingeid tekitab, ning mille pärast nad koos ei ela. Sophie tunnistas, et nad seksivad kolm kuni neli korda nädalas.

«Me oleme proovinud ka koos elada, aga kergem on seda mitte teha, sest meil tekib tuhin peale. Eraldi elamine teeb ka meie kokkusaamised erilisemaks, selle asemel, et teineteise taskust elada. Me saame alati lõpuks ikka kokku, sest meie vahel on niivõrd tugev keemia. Kui ma meie lahusolemise ajal kellegi teisega, kellel on väike või peenike peenis, olen, siis ma küsin naljaga pooleks «kus ülejäänu on?»,» tõi naine välja.

Sophie rääkis, et kui nad teevad penetratsiooniga seksi, siis tal kulub tükk aega, et sellest taastuda. Lisaks sellele on raske kaua seksida, kuna mehe suur riist muudab selle ebamugavaks. Nad seksivad enamasti tavalises misjonäri positsioonis, kuna nii on kõige kergem.

«Seda on ilus vaadata, aga ma tõesti soovin, et see oleks natuke väiksem. Ma usun, et ta on selle üle päris uhke, kuid ma ei ole teda kunagi näinud sellega kiitlemas,» lisas naine.

«Kui ma oleksin mees ja mul oleks selline peenis, siis ma räägiksin sellest kogu aeg. Ma olen sellest meie sõprade eest rääkinud ja ta on alati öelnud, et ma sellest ei räägiks,» naljatas Sophie.

«Ma arvan, et me elame fantaasiamaailmas, kus naised arvavad, et nad tahavad tõeliselt suurt peenist. Aga kui asi kätte jõuab, siis ma kahtlen, kas paljud nendest on üldse tõeliselt suurt saanud. Nad ei tea, millesse nad end segavad. Tegelikkuses võib see suhted väga keeruliseks muuta,» tunnistas naine.