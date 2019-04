Tõsielustaar Kim Kardashian vahetab karjääri ning õpib kriminaalõiguse advokaadiks

«Ma pidin pikalt järele mõtlema,» rääkis naine moeajakirjale Vogue oma otsusest advokaadi karjääri alustada. «Kui mulle Valgest Majast helistati, et ma aitaksin neil kohaldada armuandmismeetmeid, istusin ma Roosevelti saalis koos kõikide väga võimukate inimestega ja mõtlesin, et ma pean rohkem teada saama.»

«Ma rääkisin inimlikust küljest ning miks see ebaõiglane on, kuid mul olid kaasas advokaadid, kes mu väiteid faktidega toetasid. Sellega ei saa kunagi hakkama vaid üks inimene, alati on meeskond. Olen alati teadnud oma rolli, kuid ma tundsin, et ma tahan võidelda inimeste eest, kes ühiskonnas oma tasu maksnud.»