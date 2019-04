Sõda on läbi: Angelina Jolie ja Brad Pitt said hiljuti laste hooldusõiguses kokkuleppele ja on sõlminud rahu

Näitlejad Angelina Jolie ja Brad Pitt lahutasid oma abielu 2016. aastal. Alles neli kuud tagasi jõudsid nad kokkuleppele, mis puudutab nende kuue lapse hooldusõigusi. Näitlejate advokaadid suutsid olukorra ilma kohtuta lahendada ning lapsed ei pidanud nägema avaliku kakluse agooniat.

Näitlejad Brad Pitt ja Angelina Jolie, 2014. FOTO: REUTERS/Scanpix

2016. aastal loobus Jolie ainuhoolduõigusest ning kaks aastat hiljem teatas Jolie advokaat Samantha Bley DeJean, et vanemad on saanud kokkuleppele. Allikas ütles sellele järgneval nädalal, et Jolie tunneb kergendust progressi üle, mida pere heaolu jaoks tehtud on.

Brad Pitt aga nii rahul ei olnud. «Edusamme on küll tehtud, kuid see pole ideaalne olukord Bradi jaoks,» rääkis teine allikas E! Newsile. «Kokkulepe on küll olemas, kuid see pole püsiv. Meil on veel pikk tee minna.»

Kolmas osaline teadis detsembris olukorra kohta rääkida, et Pitt saab oma laste Maddoxi (17), Paxi (14), Zahara (13), Shilohi (12), Knoxi ja Viviennega (10) rohkem aega koos veeta, kui ta seda lahutuspaberite sisseandmisest teha on saanud.

«Brad loodab, et halvim on seljataga ning nad saavad tülitsemise ja valu minevikku jätta. Ta teab, et pikas perspektiivis on laste jaoks parim, kui nii ema kui isa pildil on,» rääkis allikas. «Ta saab eluga edasi minna ja proovida laste elule stabiilset ja positiivset mõju avaldada.»

Angelina Jolie laste Vivienne, Shilohi, Knoxi ja Zaharaga, 2017. FOTO: REUTERS/Scanpix

Peale kokkuleppele jõudmist sai Bitt oma 55. sünnipäeva detsembris veeta koos lastega. «See oli Bradi jaoks suur asi ning ta ootas seda pikisilmi. See oli esimene kord, kui nad said mitu päeva koos veeta ning see tähendas tema jaoks väga palju. See oli imeline sünnipäevakingitus.»

Hooldusõiguste kokkulepe on vaid ajutine ning olgugi, et endistel kaasadel on olnud palju erimeelsusi, siis nad on proovinud sellele vaatamata õiges suunas liikuda ja erimeelsusi lahendada.

«Nad on mõlemad otsustanud proovida ja panna oma erimeelsused kõrvale ning teha kõik, mis nende võimuses, et lapsi kasvatada täisväärtuslikus keskkonnas,» rääkis allikas ning lisas, et Jolie ja Bitt ei nõustu kõiges ja peavad leidma võimalusi kompromissideks.

Angelina Jolie laste Knox Leoni, Zahara Marley, Vivienne Marcheline'i ja Shiloh Nouveliga, 2019. FOTO: AFP/Scanpix

Et aidata neid selles püüdluses, on nad otsustanud abiks võtta kolmanda erapooletu osapoole. «Nad käivad iga nädal teraapias ja kolmas osapool, kes nendega suhtleb, annab neile väga kasulikku nõu. Mõlemad mõistavad, et laste nimel peavad nad jõudma kokkulepeteni.»

Pitti jaoks on kompromisside leidmine eriti oluline. «Brad annab oma parima, et Angelinaga läbi saada. Ta soovib, et tal oleks lastega hea suhe ning tal oleks tähtsates küsimustes sõnaõigust. Ta ei taha, et teda välja tõrjutakse. See pole õiglane ei tema ega laste suhtes.»

Angelina Jolie laste Knox Leoni, Vivienne Marcheline'i, Pax Thieni, Shiloh Nouveli, Zahara Marley ja Maddox Chivaniga, 2019. FOTO: Monica Schipper / AFP

Pitt ja Jolie on praeguse olukorrani jõudmiseks näinud palju vaeva ja see on olnud nende jaoks ülim eesmärk. Pitt rääkis 2017. aastal väljaandele GQ lahutusest ja oma lahutusjärgsest käitumisest: «Kui lastekaitse helistas, olin ma rivist väljas ja aheldatud süsteemi külge. Peale seda oleme suutnud probleeme lahendada. Me anname mõlemad endast parima. Ma kuulsin kord ühte advokaati ütlemas, et kohtus ei võida keegi, üks saab lihtsalt rohkem haiget.»

«See paistab olevat õige. Ma keeldusin kohtust ja õnneks mu partner nõustus sellega,» lisas Pitt.