VIDEO: juutuuber suudleb oma lihase õega

Chris Monroe, kes elab Ameerikas ja on tuntud oma vimkade poolest, sai hakkama šedöövriga, mida tema jälgijad naljakaks ei pea. Juutuuber näitab end oma kodus, kus avaldab, et kavatseb teha oma õele, Kaitlyn O'Connorile, ettepaneku mängida mängu, mille kaotuse puhul tuleb õel tal teda suudelda. Õde nõustub mänguga kaasa minema ja teatab kaotades, et perekondlikud õhtusöögid saavad olema nüüdsest väga veidrad. Kaotuse tõttu tuleb Kaitlyn suudelda oma venda ja nad teevad seda - mitte lihtsalt korra, vaid kolm korda.

Hetkest, mil video on üles laetud, on sellel üle miljoni vaatamise ning 74,000 mitte meeldimist, samuti on inimesed kõmulist videot kommenteerinud 15,900 korda. Ülekaalukas arvamus on, et naine, kes videos kaasa lööb, ei ole juutuuberi lihane õde, vaid on palgatud suudlemisaktsioonis osalema. Samas leidub palju arvamusi, mille kohaselt videos osalevad inimesed siiski omavahel sugulassidemetes ning nende tegevus on lihtsalt vastik.