Hertsoginna Meghan Markle plaanib kodusünnitust, sest ei taha olla kuldkala akvaariumis

Kuninganna Elizabeth II sündis oma vanavanemate kodus Mayfairi majas ning oma neli last sünnitas ta kas Buckinghami palees või Clarence'i majas.

Hertsoginnale lähedased allikad on kinnitadnud, et prints Harry (34) ja Meghan (37) ei ole ka välistanud haiglas sünnitamist, sest naistel üle 35 eluaasta on suurem risk enneaegsele sünnitamisele ning rohkem vajavad nad ka keisrilõiget.

Meghan Markle ja prints Harry, 2019. FOTO: EMPICS Entertainment/Scanpix

Meghani Ameerikast pärit sõbranna ütles, et hertsoginna teeb igapäevaselt joogat ning tema rasedus on kulgenud rahulikult. Naine on parima tervise juures ning ei näe põhjust, miks ei peaks nautima privaatset kodusünnitust.

«See on tema eelistatuim variant,» ütles allikas. «Kõik sõltub muidugi sellest, kuidas asjad enne sünnitust kulgevad.»

Kui Meghan otsustab siiski kodusünnituse kasuks, ei ole naisel valuvaigistid kättesaadavad. Selle asemel saab ta toetuda gaasile, soojale vannile ja sünnitamisbasseinile.

Prints on sünnituse igal sammul oma abikaasa kõrval ning kodusünnitusel saavad nad oma ihaldatud privaatsuse. Hertsogipaar välistas kiirelt Paddingtoni Lindo Wing haigla, kus oma lapsed tõi ilmale Cambridge hertsoginna Kate. Harry ja Meghan välistasid selle variandi, sest nendes tekitab see tunde, justkui oleksid nad kuldkalad akvaariumis. Nad ei soovi sellel erilisel hetkel olla ümbritsetud meedia ja rahvamassidega.

Sussexi hertsoginna Meghan Markle Marokos, 2019. FOTO: ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Eelmisel nädalal ilmnes, et paar on teinud väga selgeks, et soovivad kuninganna majapidamise arstide, kirurg Alan Farthingi ja günekoloogi Guy Thorpe-Beestoni minimaalset kaasatust.