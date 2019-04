Video: Tanel Padar andis välja uue loo ja rääkis, millist huvitavat ametit ta peaks, kui poleks muusik

Elmari hommikuprogrammi saatejuhid tegid Padariga ka lühida intervjuu. Kuula intervjuud siit.

Padarilt küsiti, mis ametit ta peaks, kui muusik poleks. «Kui mul keskkool pooleli jäi, oli mul soov saada mööblitisleriks. Mulle päriselt lapsest peale meeldis nikerdada puidust asju ja isegi tegin endale ühe diivani hööveldamata laudadest. Oleksin võinud olla ekstreemse mööbli tisler,» rääkis Padarilt.

Ülikool on Padaril veel pooleli, kuna nominaalajaga lõpetamine tema karjäärile juurde ei anna. «Kui tulid rõõmsamad uudised kodus, siis vaatasin, et teeks hästi palju aineid ära, enne kui uus maailmakodanik tähelepanu hakkab röövima,» sõnas Padar.

Kuu aega tagasi saime teada, et Padar ja tema kaunis kihlatu Lauren Villmann ootavad esimest last. «See on ju fantastiline, eriti veel see, et tegemist on pooleldi tartlannaga, ühesõnaga elevus on väga suur,» rääkis mees lapseootusest.

Nagu Padari viimased lood ikka on olnud, on ka uus singel helge ja rõõmsameelne. «Mulle tundub, et ma kõik kurjemad ja tõsisemad asjad olen ära kirjutanud,» rääkis muusik. «Pigem naudin ise naeratamist ja kui ma suudan inimesi tänaval naeratama panna enda naeratusega, siis see on minu parim osa. Ma pigem ootan, et inimesed oleksid rõõmsamad ja lahkemad üksteise suhtes,» jagas Padar toredat mõtet.

Aga kas Padar ka ise maagiasse usub? «Eks maagia ja müstika ongi selline uskumise asi. See on nagu soovidegagi: kui sa väga midagi soovid, siis sa alateadlikult ka püüdled selle poole. Ja kui sa juba püüdled selle poole, siis kipuvad ka soovid täituma. Ma arvan, et maagiaga on täpselt samamoodi: natuke peab lootma, natuke uskuma, natuke ise kaasa aitama ja siis hakkavad maagilised asjad sündima,» rääkis Padar.

Laulu autorid on Tanel Padar ja Kaspar Kalluste, kes kirjutasid loo ühe päevaga. «Kutsusin Kaspari külla, pruut tegi meile mõnusat sööki vahepeal, lükkas ukse alt taldrikud sisse, ja enne välja ei tulnud, kui lugu oli valmis,» rääkis Padar, kuidas laul sündis.