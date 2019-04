Laura Põldvere on pärast viirushaigusest taastumist taas jalul

Elu24 küsimuse peale, mis haigus naist tabas ja kui pikalt ta rivist väljas oli, vastas Laura, et tal oli tavaline viirus ning puudus trennist kuus päeva.

Kuna külmetushaiguste tekitajad on viirused, puudub nende jaoks spetsiifiline ravi, antibiootikumidest ei ole kasu ning kogu ravi keskendub sümptomite leevendamisele.

Haigestudes on tähtis anda organismile puhkust ja tarbida piisavas koguses vedelikke. Ninakinnisuse vähendamiseks ja turse alandamiseks võib kasutada ravimeid. Väga hea ja looduslik viis ninast sekreeti kätte saada ja turset vähendada on ninaloputus soolveega. Kui probleemiks on ninast rohkelt erituv sekreet, võib võtta allergiarohtu.

Esimene märk paragripist on valus kurk, kuid tavaliselt ei jää tulemata ka nohu ja haukuv köha. FOTO: Krzysztof Zabłocki / PantherMedia / Krzysztof Zabłocki

Nii palaviku alandamiseks kui ka kurgu- ja peavalu leevendamiseks sobivad hästi valuvaigistid. Kõige sagedasem sel puhul kasutatav ravim on paratsetamool, kuid sobivad ka teised, nagu ibuprofeen, ketoprofeen jt.

Paari nädala jooksul pärast haigustekitajaga kokkupuutumist valmivad organismis antikehad, mis töötavad omamoodi haigusmäluna. Kui sama viirus uuesti limaskestadele vallutusretke korraldab, käivitub tõrjemehhanism märksa kiiremini ja haigus ei pruugigi avalduda.

Piisavalt tuleb juua puhast vett. Võimalikult suures koguses vedeliku joomine aitab organismil haigusest kiiremini terveneda, sest vesi aitab viirused organismist välja uhtuda. Samal ajal parandab rohke vedeliku joomine enesetunnet, rääkimata tõsiasjast, et mõnus soe tee teeb valutava kurguga imet.

Haiguse ajal ja pärast põdemist on puhkamine ülitähtis: see aitab kiiremini terveks saada ja ennetada hoopis raskema haiguse või tüsistuse tekkimist. See võib kergesti juhtuda, kui külmetushaigust tõsiselt ei võeta. On arusaadav, et enamasti ei ole võimalik nohusse jäädes kaks nädalat voodis veeta. Ent peaksid kindlasti vähemalt paariks päevaks aja maha võtma, kui on palavik või tunned end eriti kehvasti, sest puhkamine võib haiguse kestust märgatavalt lühendada!

Ka korralik ninanuuskamine on tarvilik tegevus. Peaksid nina nuuskama nii tihti kui võimalik, sest nii väldid nakatunud lima allaneelamist ja peatad viirusnakkuse edasi levimise.

Missugune viirus Laurat täpsemalt tabas pole teada, aga Healthline vahendab, et külmetushaigustena tuntud ülemiste hingamisteede haigused on tegelikult viiruste põhjustatud ja nakkavad. Neid võib edasi anda juba paar päeva enne sümptomite tekkimist. See tähendab, et neid võib levitada enda teadmata.

Inimene on nakkusohtlik seni, kuni tal on haigussümptomid. FOTO: Panther Media/Scanpix

Viiruste poolt põhjustatud niinimetatud külmetushaiguste peiteaeg on tavaliselt üks kuni kolm päeva. Peiteaeg on periood, mil inimene on saanud nakkuse, aga tal pole veel avaldunud haiguse sümptomeid.

Peiteaja pikkust mõjutavad mitmed tegurid:

viiruse hulk, millega oldi kokkupuutes

immuunsüsteemi tugevus

millise tee kaudu viirus organismi pääses

Inimene on nakkusohtlik seni, kuni tal on haigussümptomid.

Külmetushaigustest paranemine võtab tavaliselt seitse kuni kümme päeva. Kuna viirust võib edasi anda juba mitu päeva enne sümptomite teket, on inimene potentsiaalselt nakkusohtlik kuni kaks nädalat.