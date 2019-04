Naine jättis maha väikese peenisega kallima, kui mees hakkas seda tema nabaauku toppima

«Ma jätsin oma eksi maha, kuna ta lakkus mu silmalaugusid, masseeris mu kõrvu ning toppis oma väikese peenise mulle nabaauku,» kirjutas 43-aastane Londonis elav Nilufer Atik The Sunis. Kui poiss-sõber hakkas tema pöialt imema, siis teadis naine, et asi on läinud piisavalt kaugele ja aeg on asi lõpetada.

Kuigi asjad läksid voodis üpris veidraks, ei olnud naisel kirehoos midagi selle vastu, kui mees eelmängu ajal tema silmalaugusid lakkus.

«Kena välimus, veider huumorimeel ning küllaldaselt peenet šarmi. Need on omadused, mida ma olen alati mehest otsinud,» kirjutas Nilufer Atik. «Ja kui ma kohtasin Robinit 30. eluaastate alguses, mil ma Londonisse kolisin, siis tundus, et tal on kõik need omadused olemas. Pikk ja sportlik, ta tegi head massaaži ning oskas süüa teha. Paberil oli ta ideaalne poiss-sõbra kandidaat.»

Pärast ühel peol kohtumist tõmbas naist mehe poole tema põletavad rohelised silmad ja seksikas kõrvarõngas. Nad hakkasid rääkima, vahetasid numbreid ja hakkasid alguses sõpradena väljas käima. Komöödiaklubid, kontserdid, kino jne.

«Robiniga oli hea rääkida ja ta ei olnud selline nagu teised mehed, keda ma Londonis olin kohanud. Ta ei olnud mängur ja oli perega lähedane, mis tegi ta heaks kuulajaks, kui mul oli vaja midagi hingelt ära saada,» jätkas Nilufer.

«Selle asemele, et ohkida ja silmi pööritada, kui ma rääkisin talle menstruatsioonivaludest, oli tal soojaveepudel või minu lemmik šokolaad valmis. Ta oli väga mõistev.»

Robin elas talle väge lähedal, mis võimaldas tal mehel tihti külas käia. See juhtus sel ajal, kui Niluferi teised kaks korterikaaslast omavahel tülitsesid. Ja kui kirjanik ühel päeval ukse paukumise saatel koju saabus, siis pakkis ta oma asjad ja läks Robini juurde. Mees oli üllatunud teda vihmaveest märjana oma ukse taga seismas.

Kuigi mehel oli sõpradega pokkeriõhtu käsil, siis võttis ta naise ikkagi vastu.

Pokkeriõhtul ajal sai naisele selgeks, et Robin oli temast huvitatud sama palju kui naine mehest. Õhtu jooksul, kui naine Robini diivanil kuivas, nad suudlesid.

«Enne kui ma arugi sain, siis me rebisime üksteisel riideid seljast. Mind üllatas, kui hea suudleja ta oli,» kirjeldas Nilufer Atik.