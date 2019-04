Eesti artistid kutsuvad uue teemaviite abil noori tuleviku osas kaasa rääkima

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail. Nooruke laulja Grete Paia on valimiste karusselliga seotud olnud juba eelmise kuu lõpust, mil käis koos viie teise sotsiaalmeedia mõjutajaga Brüsselis, et välja mõelda viise, kuidas eelkõige noori hääletama ärgitama. See on oluline, et juba eos tegeleda mitmete Euroopas valitsevate probleemidega.