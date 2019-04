Saatejuht Piret Laos saadab seisma jäänud riided kiiresti kodust ära

«Kuna mul on komme natukenegi seisma jäävad riided kodust ära saata, siis kõik minu 5 paari teksaseid on hetkel pidevalt kasutuses», ütleb Piret Laos

«Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et minu lemmik värv on must, seega too lihtne särk-kleit jäi kohe silma. Sobib kandmiseks kleidina, aga ka näiteks skinny-jeans'idega kandmiseks. Suure mugavuse austajana kannaksin sellist kleiti ilmselt rohkem kui korra nädalas,» toob Piret ise välja.