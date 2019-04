Merilin Taimre lasi oma lemmiklooma steriliseerida

Merilin Taimre jagas kassi teekonda loomakliinikusse ka Instagrami vahendusel. Piltide pealt on näha, et ega kass sellest protsessist väga vaimustunud polnud.

«Ma lasin ta steriliseerida Tallinna Loomakliinikus. Mulle meeldis personal ja see, et nad olid mu kodusele lähedal,» kiitis blogija kogu protsessi.

«Osad loomaomanikud peavad seda operatsiooni hädavajalikuks, samas teised leiavad jällegi, et see on loomapiinamine ning las kassid naudivad elu,» on loomakliiniku lehel kirjas. «Üritame siinkohal välja tuua mõned põhjused, miks neid operatsioone tehakse, millal on selleks parim aeg ning kummutada mõned selle teemaga seotud müüdid.»