Video: mõrvatud räppari Nipsey Hussle’i mälestussündmusel tekkis paanika ja kümneid inimesi sai vigastada

Räpparile kuulunud rõivakaupluse ees olnud inimesed arvasid, et kuskil tulistati ja nad üritasid varjuda, tekitades selle, et kümneid inimesi kukkus ja nad jäi põgenejate jalgade alla.

Sündmuskohal olid ka politseinikud, kes üritasid rahvamassi rahustada, kuid see ei õnnestunud.

Los Angelese politsei teatel seal ei tulistatud, vaid tegemist oli mingi teise heliga. Veel kinnitati, et korrakaitsjatel on olukord kontrolli all.