Pildid: tervisefanatt sai joogat tehes rabanduse, kuid tuli sellest hoolimata matile tagasi

40-aastane Rebecca Leigh on tõeline joogafanatt, kuid poleks iial osanud arvata, et see talle saatuslikuks saab. Kaks tundi enne elumuutvat terviseriket filmis ta oma 26 000-le fännile joogavideot. Pea peal seisu ajal lõhkes kaelaarter, mistõttu sai naine rabanduse. See juhtus 2017. aasta oktoobris.