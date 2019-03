Süüdimatut varast taga ajavale Laurale saadeti naisest alasti video

«Pealtnägija» saates astus üles 23-aastane Laura Sepp, kes rääkis kaamerate eest, et Helen Roslender on ka tema tagant mitmeid asju varastanud, ja need pärast müüki pannud. Laura on viimase paar kuu jooksul Heleni tegemistel silma peal hoidnud ja püüab kõikide enda võimuses olevate vahenditega teda peatada, või vähemalt inimesi tema eest hoiatada.

«Igapäev mulle saabub sõnumina midagi uut, mida ta endiselt teeb. Sellesuhtes ta muutunud kahjuks ei ole,» sõnab Laura Sepp Elu24-le antud usutluses.

«Karjub hommikuti mul maja ees ja täna (neljapäeval) pandi, vabandust väga, kakajunnid ukse taha. Labasuse tipp!» toob Laura välja ning lisas, et Helen ei soovi endiselt kuskil vastusõna anda. Selle tõi ka «Pealtnägija» enda saadet tehes välja.

«Pealtnägija» loo keskmes olnud Helen, kes süüdistuste kohaselt varastab inimeste kodust nende riideid. FOTO: Kuvatõmmis videost

«Olen saanud palju materjali ja infot, et inimene tegeleb erinevate ainetega, ja kahjuks ilmselt ta ei annagi endale aru mida teeb. Ükspäev, kui autosse minema hakkasin, avastasin ma auto aknalt kritselduse ja tema enda nimi oli seal all,» kirjeldas Laura, võttes seda kõike huumoriga.

«Õnneks me samas kortermajas varsti enam ei ela, sest ma ei viitsi pipragaasiga ringi käia, endal väike laps kõrval. Tegemist on tõepoolest ettearvamatu inimesega,» kommenteeris Laura ja lisas, et kahjuks ei ole politseist endiselt mitte mingit abi.

Laura Sepp on kõige sellega juba nii kaugele aetud, et kui Helen ja isegi tema ema talle kirjutavad, ei suvatse ta neile sisulist vastust anda, vaid suunab nad otse oma juristi Robert Sarve poole.

Kõikide võlgnevuste ja rikkumiste tõttu, mille Helen on Laura vastu korda saatnud, on saadetud süüdistatavale ka tähitud kiri, mida aga kahjuks nii Helen kui tema ema ignoreerivad.

Laura lisas, et peale riiete varastamise ja tema ukse taga kakajunnide jätmise keeldub Helen oma lapse isal last nägemast.

«Olen rääkinud ka Heleni lapse pärisisaga, kes on tema vastu võitnud kaks kohut, aga siiani ei ole ta last näinud juba üheksa aastat. Seega tegemist on kahjuks väga väga erakordse inimesega!» lausus Laura.

Lisaks kõigele levib Helenist sotsmeedias ka video, kus ta palja ülakehaga tantsib.

«See video, kus palja ülakehaga tantsib, saatis ta ise mitmele noormehele, keda ta arvas olevat teda filminud. Nüüd saadetakse seda videot läbi Facebooki ühelt inimeselt teisele. See on see info, mida mina tean, kommenteeris Laura Sepp.

Laura Sepp saatis Elu24-le selle video.

«Siin näha, et ega ta end väga kõigutatuna ei tunne, et temast ringleb ringi video, kus ta on paljas ja tantsib,» lisas Laura.