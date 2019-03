Madeleine McCanni dokumentaalsaade: tüdruku kadumisega võib olla seotud naine, kes välimuselt meenutab Victoria Beckhamit

Saates välja käidud teooria kohaselt võib tüdruku kadumisega olla seotud naine, kes oma välimuselt meenutab tuntud inglannast moeloojat ja seltskonnadaami Victoria Beckhami, teatab thesun.co.uk.

Victoria Beckham 2018. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Kuigi Portugali ja Briti politsei on aastaid üritanud Madeleine’iga juhtunt lahendada, ei ole see seni õnnestunud. Üle on kuulatud sadu inimesi, kuid mitte kedagi ei ole karistatud.

Madeleine’i vanemad Kate ja Gerry McCann palkasid ka eradetektiivi, et oma tütar üles leida, kuid seni ei ole leitud last, kes kadumise ajal oli kolmene ja praegu peaks olema 15-aastane.

Sarjas räägib politseiuurija Anthony Summers, kelle teatel leiti uurimise käigus Briti kodakondsusega mees, kes rääkis uurijatele Victoria Beckhamiga sarnanevast naisest, kellega ta kohtus 4. mai öösel 2007 Barcelonas.

See naine oli mehelt mitu korda küsinud, kas ta tõi lapse.

«Kaks aastat pärast Madeleine McCanni kadumist said uurijad vihje müstilise naise kohta, keda nähti Barcelonas ja kes küsis lapse järele. Mees, kellelt last küsiti, on Briti kodakondsusega firmajuht. Ta oli Barcelonas puhkamas ja liikus kella 2.00 ajal öösel tänaval. Võõras naine oli temalt mitu korda küsinud, kas mees tõi talle ta uue tütre ning kus laps on,» lausus Summers.

Ta lisas, et kui naine nägi, et tegemist ei ole mehega, keda ta otsis, lahkus ta rohkem midagi ütlemata.

Samast naisest oli juttu ka 2009. aastal McCannide pere pressiesindaja Clarence Mitchelli pressikonverentsil.

McCannide perekonna pressiesindaja Clarence Mitchell näitamas politsei joonistatud pilti naisest, keda üks tunnistaja nägi 4. mai 2007 öösel Bercelonas FOTO: Leon Neal / AFP/Scanpix

«Tunnistaja suhtles Barcelonas hästi riietatud naisega, kes selle tunnistaja teatel meenutas oma näolt, soengult ja riietuselt Victoria Beckhami. See naine rääkis inglise keeles, tal oli austraalia aktsent. See juhtum on Madeleine kadumise uurimises tähtis,» sõnas Mitchell.

Nii saadet vaadanud kui ajakirjanikud sõnasid, et arvatavalt on see Barcelona sündmus Madeleine McCanni kadumise uurimises üks tähtsamaid juhtlõngu.

«See on täiesti absurdne, et keegi kella kahe ajal öösel astub sinu juurde ja küsib lapse kohta, kes talle oleks pidanud toodama. See on hullumeelne ja uskumatu,» teatas selle dokumentaalsaate esimesest osa näinud inimene sotsiaalmeedias.

Teine küsis, et miks sel inglasest ärimehel kulus kaks aastat, enne kui ta teatas Barcelona juhtumist politseile.

Portugali kadunud laste organisatsiooni juht Patricia de Sousa Cipriano sõnas Netflixi dokumentaalsaate produtsentidele, et Portugal on riik, kus tegutseb lasteröövimisvõrgustik, mille liikmed röövivad väikelapsi, müües neid teistes riikides elavatele lasteta perekondadele ja pedofiilidele.

«Need lapseröövlid ja smugeldajad saabuvad Portugali lõunarannikule Algarvesse tavaliselt Põhja-Aafrikast ja kaasa võetud lastega suundudakse edasi Hispaaniasse, Prantsusmaale või Saksamaale. «Tegemist on maffiasüsteemiga, mida ei ole õnnestunud politseil lõhkuda. Neil on Euroopas ulatuslik võrgustik, mille abil saavad nad liikuda ühest riigist teise paari tunniga. See teeb kõhedaks, kuna kõik on väga lihtne ja Euroopas ei ole ranget piirikontrolli,» teatas de Sousa Cipriano.

Kate ja Gerry McCanni arvates ei aita Netflixi mitmeosaline dokumentaalsaade nende tütre kadumist lahendada, pigem hakkavad selle tõttu levima uued vandenõuteooriad.

Madeleine McCann kadus 3. mail 2007 Portugalis Algarves Praia da Luzis, kus McCannide pere oli koos sõpradega puhkusel. McCannid olid majutuspaigas oma kolm last magama pannud ja läksid lähedasse restorani einestama. Nad käisid iga poole tunni tagant lapsi kontrollimas, kui aga ema Kate McCann läks 3. mail 2007 kell 22.00 majutuskohta, siis oli Madeleine kadunud.

Madeine McCann kolmeaastasena ja politsei töödeldud foto, milline ta vanemana välja näha võib FOTO: Teri Blythe / AP/Scanpix

Portugali politsei hakkas kohe tüdrukut otsima, hiljem tegeles lapse otsimisega ka Briti politsei, kuid tüdrukut ei ole seni leitud.