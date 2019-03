Video: moslemeid süüdistanud senaatorit rünnanud «munapoissi» peetakse kangelaseks

Senaatori otse-eetri esinemist oli jälgimas ka 17-aastane Will Connolly, kellele selle poliitiku seisukoht ei meeldinud ja ta lõi keset kõne talle muna pähe katki, teatavad reuters.com ja iltalehti.fi.

Kaader videost, millel 17-aastane austraallane Will Connolly senaator Fraser Anningile muna pähe katki lööb

Senaatori munaga ründamise video on väga populaarne ja «munapoiss» on saanud selle teo eest kiidusõnu.

«Ta tegi õigesti, et lõi süüdistajast senaatorile muna pähe. Selline seisukohavõtt on teretulnud,» teatasid videot näinud.

Connollyle käivitati ühisrahastusplatvormil GoFundMe rahakogumine, et ta saaks selle abil vajadusel oma kohtukulusid katta. Sinna annetati kahe päevaga üle 50 000 Austraalia dollari (üle 31 000 euro).

Connolly teatas, et talle rahakogumise käivitanud võiksid selle summa anda Christchurchi rünnakutes kannatada saanutele.

Connolly kirjutas pärast vabanemist Twitteris, et poliitikute munadega loopimine ei muuda midagi.

«Sain õppetunni, et poliitikut ei tasu munaga loopida, sest kohe on sul kallal kümme tursket selli, kes su maapinnale suruvad. See oli paras õppetund,» teatas noor austraallane.