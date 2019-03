Mees saatis naisele 15 põhjust, mida ta peab enda juures enne uut kohtingut muutma

24-aastane Kimberley Latham-Hawkesford, kes on pärit Morecambe'ist Inglismaalt, käis kohtamas mehega, kelle Snapchati konto annab nimeks Luke James, kirjutas Daily Mirror. Kimberley sõnas, et kohting kulges hästi ja nad otsustasid edasi liikuda ühte pubisse, kus natuke midagi süüa. Sealt edasi võttis õhtu halva pöörde.

Pubis õhtustades küsis Luke naiselt, kas ta kaaluks kunagi ilulõikust, ning soovitas talle mitmeid poode, kust naine peaks endale enne nende järgmist kohtumist riideid ostma.

Ühel hetkel näitas mees Kimberleyle ka oma pangakontot, kui naine pakkus, et maksab õhtusöögi eest ise.

Kuid see ei olnud veel kõik. Kolm kuud pärast seda kohutavat kohtingut sai Kimberley mehelt sõnumi, kus oli kirjas 15 asja, mida naine peab enda juures muutma.

Luke James kirjutas talle Snapchatti:

«Tere, Kimberley. Ma tean, et me käisime väljas tükk aega tagasi, aga ma sooviksin sulle selgitada, miks ma ei ole sulle kirjutanud. Ma tunnen, et sa oleksid võinud kohtingu teha palju meeldivamaks. Siin on mõned põhjused, miks ma nii arvan. Vabandust, kui ma sind solvan.»

Ja siis hakkas mees nimetama «parandusi», mida naine enda juures peaks tegema.

«Kui sa kaotaksid natuke kaalu, siis sa näeksid võrratu välja. Umbes seitse kilo või nii.

Sa oled väga kahvatu. Ma tean, et sulle päike ei meeldi, aga natuke võltspäevitust ei teeks paha.

Sa peaksid värvima oma juuksed normaalse värviga ja lisama pikendused. Pikad juuksed on palju atraktiivsemad.

Su huuled on alla vajunud, seega võiksid sa filleri peale mõelda.»

Kimberley Latham-Hawkesford FOTO: Kuvatõmmis/9gag

Pärast kõike seda ütleb mees naisele, et ta peaks aga hoopis loomulikum väljanägema.

«Sa pead loomulikum väljanägema. Ole viisakama väljanägemisega, aga ära liiale mine.

Sa oled natuke ennast täis. Muuda oma iseloomu.

Sa peaksid olema enesekindlam, enesekindlus on nii seksikas!

Fakt, et sa võtad asju aeglaselt, näitab, et sa oled liialdatult kombekas.

Ma ei saanud sinult musi, mis riivas minu ego. Ole teiste tunnete osas arvestavam.

Kui me sõime, siis ma tean, et sa võtsid vaid salati, kuid Coca-Cola joomine lisab sulle kaloreid, mida sa tõesti ei vaja.

Sa ei peaks oma minevikust nii palju rääkima. Ma ei hooli sellest ja mida sa oled läbielanud.

Hangi endale huumorimeel. Sa ei naernud ühegi minu nalja peale.»

Siis tõi Luke James välja asjaolu, et naine soovis ise õhtusöögi eest maksta.

«Sa panid mind sitasti tundma, kui soovisid ise maksta. See pani mind tundma, et sa arvasid, et mul ei ole piisavalt raha, kuigi ma näitasin sulle palju mul kontol on.

Sa ei teinud mulle ühtegi komplimenti.

Viimaks sai mehel ramm otsa ja ta kirjutas lõpetuseks.

«Kui sa nende nõuannetega arvestada, siis ma kaalun uut kohtumist. Ma annan sulle kuu aega ja võtan sinuga taas ühendust, et nad, kas see on midagi muutnud. Head päeva sulle, Kimberly.»