Sotsiaalmeedias levib kulutulena teemaviide «Kõigi Eesti», vedu on võtnud kümned meelelahutajad

Kasutades teemaviidet «Kõigi Eesti» annad teada, et seisad hooliva, üksteist austava, väärika, eduka, kaasava ja võimalusterohke Eesti eest. «Meie kõigi Eesti on demokraatlik, enesekindel, kaitstud, arvestav, hooliv, tulevikkuvaatav, Euroopa-meelne. Need väärtused on erakondadeülesed ja ühendavad meid kõiki,» seisab «Kõigi Eesti» Facebooki lehel.