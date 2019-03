Baieri linnake sai lõpuks WC-paberi «mäest» jagu

Juhtumi tegi halvemaks asjaolu, et see paber oli halli värvi ja ühekihiline. Laos seistes tekkis sellele paberile ebameeldiv kollakas toon, mis viitas paberi viletsale kvaliteedile.

Et suurest kogusest WC-paberist lahti saada, pandi rulle lisaks linnavalitsuse WCsse ka linnapea kontori, tuletõrjedepoo, kiriku ja koolide WCdesse. Seda paberit jagati tasuta linnaelanikele, kellest enamik seda ei soovinud.

Linnapea Erwin Karg on siiski untsu läinud tualettpaberi ostu üle rõõmus.

«See paber ei olnud just kõige kvaliteetsem, kuid me säästsime üle 1000 euro. 2007. aastal läks puidu hind kallimaks ja see tõi kaasa ka WC-paberi kallinemise,» lausus linnapea.