Uuring: death metal’i fännid on postiivse ellusuhtumisega ega ole vägivaldsed

Teadlaste katsed näitasid, et death metal’i kuulajad reageerivad vägivallale ja ähvardustele sama moodi nagu need, kes sellist muusikat ei kuula, teatavad bbc.co.uk ja iltalehti.fi.

Ta lisas, et inimaju reageerib vägivallapildile tugevamalt. See on pärand inimkonna algusajast, mil looduskeskonnas elades tuli arvestada pidevate ohtudega.

Katse näitas, et death metal'i kuulajate aju reageeris vägivallapiltidele samamoodi nagu kontrollgupi inimeste aju ehk see tekitas neis tugeva reaktsiooni, mis viitab vastumeelsusele.

Samas metal muusika tekitas neis positiivseid emotsioone, kuna see on nende lemmikmuusika. Kontrolligrupi liikmetel seda ei täheldatud, kuna tegemist ei olnud nende lemmikmuusikaga.

«Death metal’i kuulajad ei ole saatanast nagu paljud arvavad. Nende muusikamaitse on keskmisest erinev, kuid see ei tee neist vägivallatsejaid ja kurjategijaid. Meie uuring näitas seda. Seega ei peaks vanemad ja õpetajad muretsema, kui noored sellist muusikat kuulavad,» lisas uurija.

«Death metal’i kuulajad on haritud, nutikad ja terased, saades aru, et laulud on laulud, mitte et nende järgi tuleks elada. Nad suhtuvad oma lemmikmuusikasse kirega, kuid nad ei ole vägivaldsed,» lausus laulja.