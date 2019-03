Roald Johannson toob ekraanile karmid kadunud inimeste lood

«Mõistus arvab, et ilmselt teda ei ole enam. Aga süda ei taha kuidagi uskuda, kuna lahendust ei ole leitud,» ütleb proua Irma, kes on pidanud elama juba ligi kakskümmend aastat teadmatuses. 2000. aasta jaanuaris läks tema 13ne aastane tütar sõprade juurde, kuhu ta kunagi ei jõudnudki. «Ei lähe päevagi mööda, kui ma ei mõtleks tema peale, koguaeg mõtlen,» sõnab ema.

Oma loo räägib ka pereisa Andrus, kelle poeg Renel kadus ära 2015. aasta südasuvel ning tema säilmed leiti mõned kuud hiljem. «Mingi lootus oli ikkagi see, et Renel tuleb ükskord tagasi. Sellest hetkest, kui politsei leidis säilmed, kadus see lootus ära,» meenutab Andrus, kellel on vastuseta küsimusi aga tänaseni veel mitmeid.