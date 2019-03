Täna Kanal 2-s: «Kuuuurija» asutas võõrtööliste ametiühingu

Zhurab räägib sellest, et Eesti politseid ega poliitikuid võõrtööliste mured ei huvita ja nii ongi inimesed jäänud siin oma murega üksi.

Reedel kogunes seltskond inimesi, kes soovivad võõrtöölisi aidata Tallinnas selleks, et alla kirjutada Võõrtööliste Ametiühingu asutamislepingule. Selle organisatsiooni eesmärk on Eesti Vabariiki tööle tulnud ja siit lähetatud töötajate kaitse ja töötingimuste seaduslikkuse tagamine. Võõrtööliste ametiühingu üks asutajatest on ka «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust ise.