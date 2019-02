Ukrainaga Eurovisiooni eelvooru võitnud laulja: mind sunnitakse esinemisest loobuma

Draama ei tule kuskilt mujalt, kui Ukraina valitsuse kõrgemast otsast. Asepeaminister Vyacheslav Kyrylenko korraldas paraja tormi, kui kirjutas Twitterisse mitmed säutsud, kus andis teada, et eelistab pigem Eurovisioonil osalemisest loobuda kui näeb seal riiki esindamas lauljat, kes on käinud agressorriigis Venemaal tuuril.

27-aastane Maruv, kelle pärisnimi on Anna Korsun, ütleb nüüd, et teda sunnitakse Eurovisioonil osalemisest loobuma. Naise pühendumine Ukrainale on aga nii suur, et kuigi kolm erinevat riiki pakkusid talle võimalust just neid esindada, loobus naine nendest pakkumisest Ukraina kasuks, kirjutas 112.international.