Pildid ja video: Malta saart tabas torm, mis paiskas kalu tänavatele

Sotsiaalmeedias on videoid, millel on näha tänavatel kalu, nende tagasiviimist merre vabatahtlike poolt või kalade korjamist söögiks.

Meteoroloogid lisasid, et Maltal on jaanuaris ja veebruaris mitmeid torme, kuid nüüdne oli üks võimsamaid. Vahemere torme tekitavad tugevad tuuled ja iga ilmakaare tuulel on oma nimi. Kirdetuul kannab nime gregale. See tugev jahe tuul tekib kui madalrõhkkond liigub Vahemerel kirdest Malta lõunaosa suunas.