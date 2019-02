Meghan Markle'i sõbrannad andsid avameelse intervjuu: «Me tahame rääkida tõde!»

Peale kahte aastat vaikust, otsustasid Meghani viis lähedast sõbrannat anda ajakirjale People intervjuu, et astuda vastu globaalsele kiusamisele ja rääkida oma sõbranna kohta tõde.

«Meg on käed rüpes istunud ja on välja kannatanud valed,» rääkis hertsoginna endine kolleeg teleekraanidel. «Meil on kahju, mis see teeb temale ja lapsele. On ebaõige panna kedagi läbi elama sellist emotsionaalset traumat. Eriti kedagi, kes on lapseootel,» lisas kaasnäitleja.

Avameelses intervjuus rääkisid anonüümsust palunud naised ka Meghani suhtest isaga ning igapäeva elust Kensingtoni palee Nottinghami majas.

«Me oleme kõik nende maakodus käinud,» ütles üks naistest. «See on väike, kuid ta on teinud selle väga hubaseks. Ettekujutus nende elustiilist ja reaalsus on kaks erinevat asja. Meg teeb näiteks endale ja Harryle ise iga päev süüa.»

LA-st pärit sõbranna meenutas hertsogipaari külastamist: «Me veetsime hiljuti mõned päevad koos. Ta abikaasa oli tööasjus kodust ära. Toas, mille ta mulle valmis pani, olid voodi ääres küünlad, sussid ja hommikumantel. Me olime kahekesi majas. See oli meie aeg. Ta valmistas imemaitsvaid roogasid ning tegi teed. Väljas sadas vihma ja õues oli mudagi ning ta pidi neid rätikuga puhastama ja kuivatama. Kui palju ta armastab loomi, oma sõpru, kui väga talle meeldib lähedaste eest hoolitseda- miski pole muutunud.»

Kui 2016. aastal tema suhe prints Harryga avalikuks tuli, on Meghan olnud intensiivse järelvalve all ning olnud paljude valede keskel. Üheks osaks sellest on ka Meghani suhe isa Thomas Markle'i ja poolõe Samanthaga.

«Neist on tehtud õed-vennad, kes on kaotanud suhtluse ja see pole tõsi,» rääkis Meghani pikaaegne sõbranna Samantha ja Meghani poolvenna Thomas Jr. kohta. «Nad polnud osa tema elust.»

Väidetavalt Meghani isa ei saa tütrega ühendust. «Ta teab, kuidas Meghanit kätte saada. Ta pole helistanud ega sõnumeid saatnud. See on valus,» lisas sõbranna.

Sõbrannade jaoks, kellega hertsoginna igapäevaselt suhtleb on Meghan alati toeks, hea kuulaja ning keegi, kes suudab tasakaalustada oma kirge töösse ja huvi inimestesse.

«Kui ta käib kohtumistel, kummardab ta, et lastega rääkida ja ta vestleb siiralt inimestega. See on Meg,» rääkis kolleeg. «Ta käitub ja mängib meie lastega täpselt sama moodi. Nii ta suhtlebki inimestega ja nii on ta alati seda teinud.»

Meghanit kirjeldatakse ka kui isetut sõbrannat, kes kirjutab tänukaarte ning on parim kuulaja. «Kui elu viskab mulle vintpalli, mõtlen ma alati, et pean Meghaniga rääkima,» rääkis endine kolleeg. «Me räägime iga päev ning esimese asjana küsib ta alati, kuidas minul ja lastel läheb. Ma ei tohi tema kohta küsida enne, kui olen endast rääkinud.»