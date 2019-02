Grete Paia põhjendas, miks ta võis finaalist välja jääda: haigus sai minust ikkagi võitu

Suur-suur aitäh kõigile, kes mu poolt eile hääletasid, mulle toeks olid ja kaasa elasid ning otse loomulikult minu tiimile.🙏🏻💕🥰 Kahjuks läks aga sel korral sedaviisi ning haigus sai minust ikkagi võitu.😔 Sellegipoolest ei kavatse ma püssi nurka visata ning peatselt loodan teid juba uue mussiga kostitada.😋 Veelkord, tuhat tänu teile ja palju-palju õnne finalistidele!🥳 #eestilaul #eestilaul2019

