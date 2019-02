Finaali jõudnud Kadiah leidis kleidi guugeldamise teel, et üks mure oleks vähem

Kadiah, kes ei ole kunagi nii suure rahvahulga ees laulnud, ütles enne esinemist endale, et ta peab rahulikult sissehingama. «Naudi seda hetke. Proovi nii teha, et sa laulad seda laulu, mis sa ise kirjutasid, südamest, nendele inimestele, et see puudutaks neid. Kanna lihtsalt sõnumit edasi. Ja ma proovisin seda nii hästi teha kui ma sain,» kinnitas Kadiah, kuid ei hakanud eitama, et ta siiski natuke närvis oli.