Galerii: vaata, kes käisid tutvumas uute värvikate kevadsuviste trendisuundadega!

Punane, sinine, fuksiaroosa, metsaroheline ning erkkollane on domineerivateks nii baasgarderoobi sobivatel kergetel kudumitel, pükskostüümidel kui ka suvistel maksikleitidel.

Neutraalsele värvigammale annavad dramaatilise aktsendi neoontoonid. Lisaks on märgata ka loomingulist lähenemist trükiprindile ning harjumuslikele ussi- ja tiigrimustritele vastukaaluks leidub akvarelli- ja maalitehnikast inspireeritud mustreid. Samuti popkunstist tuttavaid ühiskonnakorraldust ironiseerivaid sümboleid.

Kergesti hooldatavate ning kehasõbralike kangaste, naturaalse linase, meriinovilla ja kašmiiri kõrval on märgata ka juba paar hooaega moeskeenel figureerinud kunstlakknahka, mis sel kevadsuvel on eelkõige vormitud pastelltoonidesse.

Jätkuvalt on fookuses ka sportlikkus. Liibuvad ratturipüksid, lukud-kapuutsid-pandlad ja pehmed, spordiriietusele omased materjalid on selle trendisuuna peamisteks määratlejateks.

Kandmismugavus ja funktsionaalsus on muutunud uueks normaalsuseks, naiselikkus vaheldub maskuliinsusega ning endised riietusnormide reeglid ei kehti. Eesmärgiks on hoolikalt kureeritud garderoob ning lähtumine iseenda stiilist ja omapärast.

Ilumaailmas on jätkuvalt trendisuunajateks erinevad Lõuna-Korea brändid, kes panustavad järjepidevale tootearendusele ning leidlikele pakendilahendustele. Uudse suunana on kasutusele võetud fermenteerimistehnika, mis võimaldab lagundatud toimeainetel veelgi efektiivsemalt nahka imenduda.

Kesksel kohal on ka õiglase kaubanduse printsiibi järgimine, ümbritsevast looduskeskkonnast ja rahvameditsiinist insipreerumine ning endist viisi on populaarsed lisaks taimsetele toimeainetele ka kollageeni, hüaluroonhapet ning antioksüdante sisaldavad ilutooted. Arvestades kaasaegse linnainimese kiiret elutempot, on kõigi ilubrändide valikutesse lisandunud ka koduseid spaamõnusid pakkuvad tooteseeriad.