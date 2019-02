Eesti Laulu finalisti Andrei Zevakini vanaema: oleksin võistlust vaatama sõitnud igasse Eesti linna

Noor ja andekas muusikaprodutsent Andrei Zevakin võitis sügisel MyHits Awardsi suurel auhinnagalal aasta juutuuberi auhinna, nüüd on tema kirjutatud lugu Eesti Laulu finaalis. Youtube'is on tal jälgijaid pea 120 000.

22-aastane Tartu noormees on tuntust kogunud videotega, kus seostab huumori muusika ja sketšidega ning õpetab, kuidas valmis treida korralik hittlugu. «Ma arvan, et Eestis on nii, et kui teed midagi, mis on esmakordne või eriline, panevad inimesed seda tähele,» rääkis Zevakin sügisel Elu24-le.