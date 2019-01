Finaalist välja jäänud saareneiudel Öed heliga probleeme ei olnud

Kristel lisas naljatades, et nemad heli ei näppinud.

Tuuli ütles, et ta ei tahaks heliprobleemide süüks nende finaalist eemalejäämist panna. «Ju siin oli lahedamaid akte. Me ei otsi küll mingeid põhjuseid. Läks seekord nii nagu läks. Pole üldse hullu,» rääkis Tuuli.

Kristel oli nõus. «Me tulime kohe selle mõttega, et tahame teha nõnda, et oleks äge lugu, mida lastele kunagi rääkida. Me ise jäime rahule,» ütles Kristel Aaslaid.