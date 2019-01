Kuula artiklit

Homme astub Eesti Laulu esimeses poolfinaalis üles Ranele Raudsoo, kes esitab laulu «Supernova». Siiamaani avalikkusele küllaltki tundmatu laulja andis Elu24-le intervjuu noorpõlve, muusika ja Eesti Laulu kohta. Lisaks ennustas ta, kes tema arvates Eesti Laulu kokkuvõttes võidab.

Kuigi Ranele Raudsoo on sündinud Kohtla-Järvel, siis viis tema elutee juba üsna pisikesest peale Viljandisse. Noore jõnglasena täitis Ranele oma vaba aega suurte poistekampadega koos mängides. «Põhiteema oli see, et me mängisime kogu aega noolekat ja ukakat. Me ronisime puu otsa ja ehitasime onne. Väga poisilikud tegevused. Punnvõrridega sõitsime ka,» kirjeldas Ranele lühidalt oma lapsepõlve seikluseid.

Kuigi Ranele alustas juba lasteaias muusikaga, kuid tema vokaalseid oskuseid märkas ja hakkas kujundama koolis tegutsenud muusikaõpetaja.

«Ma olen Viljandis õppinud pop-džasslaulu erialal. Lastemuusikakoolis algas selle õppekava kasutusele võtt. Ma ei mäleta, mis tavaklassis ma siis olin, aga enne seda olin ma laulustuudios, mis kolis sinna muusikakooli alla. Laulustuudios olles käisime üle-Eestilistel lauluvõistlustel. Mõned on sellised, mis siiamaani kestavad, aga teisi enam pole,» sõnas Ranele.

Seega laval laulmine tema jaoks uus asi pole.

Ranele Raudsoo FOTO: Ardo Kaljuvee

Ranele ütles, et nagu tema kaasvõistlejad, tahtis ka tema Laulukarussellile minna. «Ma pidingi Laulukarussellile minema ja ma oleksin tahtnud minna, aga ma jäin esimest kohta jagama ühe poisiga. Ma laulsin «Tiiu, talutütrekene» ja mul olid rahvariided seljas, kuid mulle üldse ei meeldinud neid kanda. See oligi nii, et kaks esimest kohta anti välja, aga esindama sai minna vaid üks. Ja ikka said poisid minna, sest poisse oli vähe, kes laulsid, ja neid pushiti takka,» ütles Ranele, kes ei olnud selles lahenduses enam pettunud.

Rääkides muusikamaitsest ja selle muutumisest, sõnas Ranele, et kui ta oli päris pisikene, siis talle meeldis Spice Girls. «See muusikamaitse on ajas muutunud. Mulle meeldib pigem r'n'b ja souli ja midagi sellist kuulata, kui ma olen kodus. Aga trenni tehes mul ei käi muusika. Ma ei tee trenni muusika saatel. Samas ma olen hästi vastuvõtlik erinevatele muusikastiilidele. Näiteks Arvo Pärti ma kuulan, kui mul on mustmiljoni mõtet peas ja ma ei suuda õhtul uinuda lihtsalt. See teeb mul kuidagi pea selgeks.»

Ranele jaoks on muusika kuulamine pigem mõnus vaheldus kui see, et see pidevalt tema ümber on. «Ma arvan, et see ei ole muusika kuulamine, kui ma sõidan autoga ja raadio käib. Siis ma lihtsalt kuulen muusikat. Muusika kuulamine on midagi rohkemat kui see, et mingi asi sulle kõrva tuleb,» lausus Ranele ja lisas, et tal on väga kahju, aga muusika kuulamiseks tal väga palju aega ei ole.

Muusika kuulamiseks ja nautimiseks ta võtab aega ning käib kontserditel. Viimane live-muusika üritus, kus Ranele käis, oli Saksa DJ Paul Kalkbrenneri üleastumine Kultuurikatlas. «Ma ei olnud temast enne midagi kuulnud, aga seal oli väga palju rahvast. Ikkagi täismaja. Ja show oli korralik.»

Kui mitmeid artiste on mõjutanud nende lapsepõlve muusikalised eeskujud, siis Ranele sõnas, et kuigi ta kuulas lapsepõlves Spice Girlsi, siis tolle aja muusika ei ole kuidagi mõjutanud seda, mida ta praegu teeb. «Kõik see muusika, mis praegu minu repertuaari kuulub, on erinevate asjade kokkulangemine, mitte tohutu suur armastus ja südame asi.»

Oma bändiga viljeleb Ranele erinevate aastakümnete muusikat, alates 1960ndate popp-rokist kuni 1980ndate «liibukateni». «Rõhk jääb 1980ndatesse, mis on hoopis muud, kui see, mis on minu soolost leida võib. Seal jällegi on hoopis teistmasti lood.»

Ka soololugude kohta ei saa lauljanna öelda, et need oleksid tohutult hingest ja südamest, vaid ta pigem alles otsib oma kohta. «Ma alles otsin seda, millisesse žanri ma võiksin sobituda. Ma ei arva, et ma selle veel leidnud olen.»

Ranele on sooliprojektiga tegelenud alates 2017. aasta kevadest, mil said tehtud esimesed lood. Naine lisas, et siis tulid tal need lood lihtsalt välja, aga kuni «Supernovani» ei ole ta nendega tõsisemalt tegelenud.

Ja nüüd tema Eesti Laulu palast. Selle nimi on «Supernova», mis, nagu Ranele ka ise ütleb, võib esmapilgul kõlada kui kosmosest ja kõigest sarnasest rääkiv laul, kuid tema jaoks on see midagi erilisemat. «Minu enda jaoks on see pigem paralleele tõmbav ja metafoorne, kus kõige selgem koht on vast «vaid piloodina kindlalt tunda end saan». Need sõnad ütlevad, et me ise juhime enda elu ja kellegi peale loota ei saa. Ainult iseenda peale,» selgitas ta.

«Supernova» video, mis on YouTube'i üles laetud detsembri alguses, on filmitud kolmes erinevas kohas. Türisalu pangal on filmitud stseenid, kus ta kannab musta tagi ja pikka kleiti; mingi osa on filmitud Keila-Joa lossis; ja ülejäänu Ranele enda töökoha spordisaalis. Ranele töötab Kostivere koolis huvijuhina.

Ranele Raudsoo FOTO: Ardo Kaljuvee

Kui nii mõnegi laulja jaoks on homne esinemine kõige suurema publikuhulga ees, kus nad varasemalt laulnud, siis Ranele jaoks vist päris nii pole. «Mitte, et ma hakkaksin päid lugema, aga ma ei ole esinenud niivõrd paljude televaatajate ees. Küll aga olen ma Eesti Hokiliidu «ametlik» hümnilaulja, mis on nagu see, et ma alles eelmisel laupäeval Tondiraba jäähallis [laulisin], kus Soome liiga väga kõrged meeskonnad mängisid. Tondiraba jäähallis oli vist 5000 või 6000 inimest. Täpselt ei tea. Tegelikult selline kogemus mul on olemas, aga ma olen seal laulnud hümni, mis on ilus ja pühalik, aga oma repertuaari kuuluvaid lugusid ei ole nii suurel laval esitanud.»

Ranele lisas homse esitluse kohta, et koreograafia seal väga suur ja aktiivne pole, sest lava on väike ning kaks tantsupoission seda osa täitma pandud. Kuid Ranele ei kavatse päris niisama ühe koha peal seista, vaid pakub vaatajatele statsionaarset koreograafiat.

Ranele koreograafia autor on Eghert-Sören Nõmm ning tantsupoisteks Roman Burkovski ja Alexey Suprun.

Täna, kolmapäeval toimunud viimase proovi ajal vaatasid Ranele ja tema tantsupoisid, kuidas nende planeeritud koreograafia hakkab välja nägema. «Ma ei välista ka seda, et viimasel hetkel tuleb midagi ümber mõelda,» on Ranele siiski ettevaatlik.

Ranele loodab, et tema laul, mis on tänavuse aasta üks kiirematempolisi, võiks nii palju rahvale meeldida, et ta saab finaali. Kuigi tema arvates on kõik veel enne poolfinaali lahtine, siis soovib lauljanna lavashow ajal tossu kasutades rahvast paeluda. «Esinemise ajal võib sada asja juhtuda, aga igaljuhul ma plaanind endast maksimumi annan, et finaali pääseda,» andis Ranele rahvale lubaduse.

Ranele ei häbene öelda, kes on tema lemmikud esimesest ja teisest poolfinaalist. «Teisest poolfinaalist on Uku. Ja esimesest Victor Crone. Ma arvan, et emb-kumb võidab ka. Pigem siis Victor äkki, aga ma ei tea. Lugu on väga hea,» arvas Ranele.