Tablettide pärast Egiptuses vangis istunud briti naine avaldas, kellele ta neid viia tahtis

Hullist pärit Laura Plummer veetis 14 kuud Cairos vanglapõrgus, sest viis üle piiri illegaalseid valuvaigisteid. Kui naine aga Heathrow lennujaama jõudis murdus ta oma õdede käte vahel, kui temalt küsiti, kuidas kodus olla on.

«Ma vahel arvasin, et see õudusunenägu ei lõppegi. Kahenädalasest päikselisest puhkusereisist sai hoopis 15-kuuline reis põrgusse. Ma tahaksin tänada kõiki, kes mind toetasid, eriti oma peret,» rääkis Plummer MailOnlinele.

«Arvatavasti me sööme midagi ja hiljem lähen otse voodisse,» lisas ta.

Naine rääkis, et politsei saatis ta otse lennujaama terminali ning tal polnud võimalust jätta hüvasti oma Egiptuse armastuse Omar Saadiga. Plummer aga vihjas, et naaseb riiki, et näha oma armastatut, kellele tablette viis.