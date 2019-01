Internetitülli kistud juutuuber Einar Kuusk seksist: 14-aastane on õiges vanuses, ammu valmis

29-aastane juutuuber, kelle jälgijate hulgas on kahtlemata palju noori, on vaatajates pahameelt tekitanud, kuna ütles korduvalt välja, et ei näe midagi imelikku 14-aastastega seksimises. Kuuske jälgib Youtube'is rohkem kui 21 000 kasutajat.

Einar Kuusk on juutuuberina ilma teinud juba kümnendi algusest saati. FOTO: Kuvatõmmis

Sõnasabast võttis kinni juutuuber Randar Luik, kelle arvates propageerib Kuusk pedofiiliat. Kuusel on asjast aga teistsugune arusaam. «Mis juhtus, oli see, et ma freestyle'isin, et 14 on hot-hot-hot, ja siis sina ja sinu vaatajad tulid mind pedofiiliks sõimama,» kirjeldas internetitülli kistud juutuuber juhtunut.

Kuusk selgitas, et läks lihtsalt mänguga kaasa, kuna teadis, et pole seaduse silmis midagi valesti öelnud ega teinud. «Ma võin teha, mida tahan, sest 14 on Eestis legaalne,» rääkis juutuuber videos ja spekuleeris, et Luik on tema peale lihtsalt kade. «14-aastane on hot ju, õige vanus, ammu valmis, millest te räägite,» vastas Kuusk süüdistustele.

Ühes on Kuusel igatahes õigus: taasiseseisvumisest saati on Eestis seksuaalelu alustamise legaalne vanusepiir tõepoolest Euroopa madalaim, vaid 14 eluaastat. Naaberriikides Soomes, Venemaal ja Lätis on seksuaalse enesemääramise iga kahe aasta võrra kõrgem ning näiteks Türgis suisa 18 eluaastat.

Einar Kuusk filmis «Ameerika suvi». FOTO: Kaader filmist

Kuusk süüdistuste peale sõnu sööma ei asunud. «Ma olen teadvusel inimene. Ma tean, mis mu suust välja tuleb, sest ma mõtlen selle 10 korda läbi, enne kui ütlen,» jäi juutuuber endale kindlaks, kuid toonitas, et pedofiiliat või vägistamist ei toeta ta mingil juhul. Samuti lükkas Kuusk ümber väite, nagu oleks ta videoid kustutanud, et öeldut varjata.

Kuusk selgitas, et vanusest pole tema perekonnas kunagi suurt numbrit tehtud. «Minu õde oli 16, kui ta oli 35-aastase mehega. Me oleme arenenud inimesed, me ei kammi ära mingi vanuse või numbri pärast. Need asjad on palju keerulisemad,» jäi mees endale kindlaks.

Just sellistel maastikel uitab filmi «The Most Beautiful Day» peategelane Sherman (Einar Kuusk). FOTO: Kaader filmist

Einar Kuusk kogus juutuuberina esimese tuntuse kümnendi alguses, kui käis reporterina linnatänavatel ning küsis möödujatelt veidraid küsimusi. 2015. aastal lavastas ja kirjutas Kuusk ulmefilmi «The Most Beautiful Day», milles mängis ise ka peaosa. 2016. aastal näitles ta Rain Rannu komöödiafilmis «Ameerika suvi».