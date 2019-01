Vaata ja imesta: viiendat kuud rase modell väidab, et ta rinnad kasvavad sama kiirelt kui kõht

Austraalia instastaar ja terviseblogija läheb kolmandale trimestrile vastu imeväikese beebikõhuga. Tõenäoliselt on põhjus naise heas sportlikus vormis: nimelt on tugevamate kõhulihastega naistel sageli väiksem beebikõht, väidab Healthline .

21-aastane kaunitar, kes on õppinud ämmaemandaks, saab emaks juba teist korda. Esimene laps sündis naisel kolm aastat tagasi. Instagramis on Polites kogunud üle 1,3 miljoni jälgija.

Naine selgitas, et ta esimene tütar satub aeg-ajalt segadusse, kuna arvab, et beebi kasvab emme tissides, mitte kõhus. Naise sõnul pole ka midagi imestada, kuna ta rinnad on «hiiglaslikud» ja kasvavad sama kiirelt kui kõht. «Saatke abi!» kirjutas modell Instagramis.