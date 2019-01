Sussexi hertsogipaar planeerib uude koju keskkonnasõbralikku ja sooneutraalset lastetuba

Prints Harry ja Meghan Markle'i jaoks on eesootav kevad sündmusterohke- paar tervitab aprillis perre esimest last ning enne seda planeerivad kolida Windsoris asuvasse Frogmore House'i, mida praegu veel remonditakse.

Majja planeeritakse keskkonnasõbralikku ja sooneutraalset lastetuba ning magamistuba ka Meghani emale Doria Raglandile, juhuks kui naine tütart külastama tuleb. Allikad, kes väidetavalt hertsogipaari lähedalt tunneb rääkisid Vanity Fairile, et paar ei planeeri algselt palgata lapsehoidjat või õde, sest loodavad hoopis Meghani ema abile.

Hertsoginna eelistab lapse toa jaoks neutraalseid toone, sest nad ei soovi teada sündiva lapse sugu. Praeguseks on valitud valge-halli värvilahendus.

Meghan on pannud lapsetoa puhul suurt rõhku lapse turvalisusele ning ka Harry on sellest vaimustuses. Toas saavad olema kõrgtasemelised kaamerad, turvaaknad ja energiasäästlik boiler, mis maksab 50 tuhat naela ehk pea 58 tuhat eurot.

Sussexi hertsogipaar on ajaloolise väärtusega kinnisvara renoveerimiseks palganud endale appi Vicky Charlesi.

«Nad on väga elevil uude majja kolimise pärast. Meghanil on hea stiilitunnetus nind ta armastab sisekujundust. Ta soovib, et ruumid oleksid täis valgust ja modernsed, kuid samas temale omaselt elegantsed,» ütles allikas.