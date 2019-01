Hoiatavad juhtumid elust enesest: nii porgandimahl kui allveelaev võivad tappa

Harilik tungaltera (Claviceps purpurea) on seeneliik, mis parasiteerib kõrrelistel, kaasa arvatud teraviljadel. Tungalteradega nakatunud teravilja tarbimisel on oht haigestuda ergotismi, mis põhjustab hallutsinatsioone, krampe ja gangreeni. Haiguse põhjustajaks on ergotamiin, mis hävitab vererakke.

Venemaa 20. sajandi alguse arst Aleksander Bogdanov, kes ei teadnud midagi veregruppidest, lasi endale teha vereülekandeid arvates, et see tagab talle nooruse ja pikema eluea. Tegelikult kaotas arst talle sobimatu vere tõttu elu.

Austerlasest rätsep Franz Reichelt teatas 1912. aastal, et ta leiutas riidest asja, mis võimaldab inimestel lennata. Seda peetakse langevarju eelkäijaks, kuid kahjuks see ei töötanud. Reichelt hüppas 4. veebruaril 1912 Pariisi Eiffeli tornist alla lootes, et see langevarju eelkäija kannab ta turvaliselt maapinnale, kuid ta kukkus 57 meetri kõrguselt nagu kivi alla ja hukkus.