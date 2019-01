Ameeriklanna kogemus New Yorgi tipprestoranis: mind võrdsustati prostituudiga

Restorani teatel ei soovi nad, et nende naiskülastajaid peetakse prostituutideks, teatab news.com.au.

Selle reegliga puutus kokku turundusagentuuri Finch & Partners üks naisjuhtidest Clementine Crawford, kes kirjutas oma kogemusest The New York Posti kolumni «The Night I Was Mistaken for a Call Girl» (Öö, mil mind peeti prostituudiks).

Crawfordi sõnul on ta Nello püsikunde juba paar aastat. Ta külastab seda restorani, kus pakutakse maailma parimat, 275 dollarit maksvate valgete trühvlitega pastat, siis kui on New Yorgis. Osa oma tööajast on ta Londonis.

Naine baaris. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Hiljuti läks ta taas Nello restorani, kus baarman palus tal viisakalt baarist lahkuda.

«Ta sõnas mulle, et ma ei saa enam oma tavalises kohas baarileti juures istuda. Selline on uus reegel, kuid ta ei selgitanud täpsemalt. Pidin minema ja istuma lauda,» teatas ameeriklanna.

Paar päeva hiljem sama kordus ja ta sai jälle vastuseks, et ta ei saa enam baarileti juures süüa.

Siis jäi talle silma, et selle restorani juhile pakuti baarileti ääres pastat ja ta imestas, et miks tema kui püsiklient järsku baarist minema aeti ja temasse külmalt suhtuti.

Tal õnnestus teenindajaid küsitleda, kellelt sai vastuseks, et restorani omanik ei soovi enam baaris prostituute näha, sellest ka uus, kõikide naiste kohta käiv reegel.

«Tean, et eskkorttüdrukud kogunesid sellesse restorani, kus käivad jõukad ärimehed, et seal nendele külje alla pugeda. Küsisin siis endalt, et kas ka mind võrdsustati prostituudiga. Olen maailma vanima ameti suhtes kriitiline, kuid minu silmis on ikkagi tegemist naissoo diskrimineerimisega. Selle restorani baaris oli mitu üksinda einestama tulnud naist, kaasa arvatud mina ja me ei ole kindlasti prostituudid. Mind saadeti kaugel nurgas olevasse lauda, kuna tulin üksinda einestama. Tundsin end märgistatuna, klassifitseerituna ja marginaliseerituna,» kirjutas ameeriklanna oma kolumnis.

Crawford soovis restoran Nello omanikuga talle silma jäänud probleemist rääkida ja see õnnestus, kuid naine ei jäänud vastusega rahule.

Omanik sõnas Crawfordile, et tegemist on tema eraettevõttega, mida ta võib juhtida nii nagu heaks arvab.

«Ta lisas, et mina kui üksinda einestav naine ei saa enam olla baaris, vaid pean istuma laua äärde, sest ta ei soovi prostituute. Teatasin siis, mida ma temast, ta söögikohast ja reeglist arvan ning lahkusin sellest restoranist. Seksism ei ole ka ahistamisvastase liikumise #MeToo ajastul kuhugi kadunud,» jätkas ameriklanna.

Crawfordi sõnul peavad naised ka 21. sajandil võitlema oma koha eest, kaasa arvatud õiguse eest minna üksinda baari istuma.