VIDEO Prints Philipiga seotud autoõnnetuses randmevigastuse saanud naine: ootan ikka printsi vabandust

Õnnetuses randmeluumurru saanud 46-aastane Emma Fairweather sõnas, et 97-aastane prints Philip ei ole temaga isiklikult kontakti võtnud ega omapoolset vabandust esitanud, teatab dailymail. co.uk.

«Jäin õnneks ellu, kuid kõik oleks võinud ka teisiti minna. See kokkupõrge kestis vaid sekundeid, kuid mulle tundus, et terve igaviku. Ma ei teadnud, kes oli teises autos rooli taga, minu mureks oli meie autos olnud laps,» sõnas randmeluumurru saanud Fairweather, kes on sotsiaaltöötajast kahe lapse ema.