Kas Elizabeth II teeb Meghani ja Harry lapsest printsi või printsessi? Või jätab hoopis tiitlita?

Tiitli andmise või mitteandmise osas langetab lõpliku otsuse kuninganna Elizabeth II, edastab mirror.co.uk.

Elizabeth II 31. detsembril 2018 Norfolkis Sandringhamis FOTO: Joe Giddens / PA Wire/PA Images/Scanpix

Tulevase beebi onupojad George ja Louis on printsid ning onutütar Charlotte on printsess.

Võimalik, et Elizabeth II annab kevadel sündivale lapsele mingi tiitli, kuid ta vanemad loobuvad sellest. Nii Meghan kui Harry on öelnud, et tahavad oma lapsele tagada võimalikult tavalise lapsepõlve.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan 14. jaanuaril 2019 Loode-Inglismaal Birkenheadis FOTO: CARL RECINE / REUTERS/Scanpix

Näiteks ei ole tiitlit printsess Anne’i tütrel Zara Phillipsil, kes on alates 2011. aastast abielus endise ragbimängija Mike Tindalliga. Neil on kaks tütart, kellel samuti ei ole tiitleid, kuigi nad kuuluvad kuninglikku suguvõssa.

Zara Phillips ja ta mees Mike Tindall FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Printsess Anne on Elizabeth II ja ta mehe, prints Phillipi tütar. Kuninglikul paaril on ka kolm poega, prints Charles, prints Andrew ja prints Edward.

Prints Charlesi pojad William ja Harry on printsid.

Prints Andrew tütred Beatrice ja Eugenie kannavad printsessi tiitlit.

Printsess Eugenie ja tema abikaasa Jack Brooksbank FOTO: I-Images / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Prints Edwardil on kaks last, kellel on tiitlid. Tütar on Lady Louise Windsor ja poeg on Severni vikont James Windsor. Prints Edward palus Elizabeth II, et ta lapsed kannaksid krahvi/krahvinna tiitlit printsi/printsessi tiitli asemel.

Paari järgnevad pojad-tütred oleksid Honourable (kõrgeausus) või Lady (leedi).

Meghani ja Harry laps on pärast sündi troonipärimisjärjestuses prints Charlesi, prints Williami, Williami laste ja oma isa, prints Harry järel seitsmes.

Elizabeth II peaks uue lapse tiitli ja nime tegema avalikuks paari tunni jooksul pärast tema sündi.

Britid arvavad, et uus laps saab mõne klassikalise nime nagu Victoria, Philip, Elizabeth, James, Diana või Richard.

Kui tuleb poiss, siis peetakse kõige ebatõenäolisemaks nimesid Arthur ja Albert. Põhjus võib peituda selles, et need nimed ei meeldinud prints Harry emale, printsess Dianale. Ta ei pannud neid oma poegadele, kuigi laste isale, prints Charlesile need meeldisid.