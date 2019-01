Video: Jeff Bezose uus kallim on tuntud saatejuht ja helikopteripiloot?

Kinnitamata andmetel on Bezose uus kallim Foxi kanali populaarse saate «Good Day LA» endine saatejuht Lauren Sanchez, teatab news.com.au.

Allikate teatel kohtusid 54-aastane Bezos ja 49-aastane Sanchez, kes töötab ka helikopteripiloodina, Sancheze mehe, Hollywoodi talendiküti ja näitlejate esindaja Patrick Whiteselli vahendusel.

Matt Damoni, Christian Bale’i, Kevin Costneri ja Hugh Jackmani agent Whitesell ja ta naine Sanchez läksid lahku 2018. aasta sügisel.

Whitesell, Sanchez ja Bezos jäädvustati näiteks 2016. aastal koos filmi «Manchester by the Sea» esilinastusel. Selles filmis mängib Whiteselli klient Michelle Williams.

Näitleja Seth MacFarlane ja saatejuht Lauren Sanchez 2012 Vanity Fairi Oscary peol FOTO: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Sanchezt ja Bezost hakati avalikkuses koos nägema möödunud aasta sügisest.

Jeff ja MacKenzie Bezose teatel katsetasid nad möödunud aastal, kuidas lahus elamine nende suhtele mõjub. See samm meeldis neile ja nad otsustasid selle aasta alguses, et lähevad lõplikult lahku.

Jeff ja MacKenzie Bezos 2017 FOTO: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Bezosed, Whitesell ja Sanchez tundsid üksteist aastaid, neil oli sama sõpradering ja nad olid Seattle’is naabrid.

«Patrick Whitesell ja Lauren Sanches on juba mõnda aega lahus. Nad üritasid mitmel korral suhet parandada, kuid see ei õnnestunud ja nad langetasid otsuse lahku minna. Lauren ja ta eksmees saavad seni hästi läbi, kuid nad ei ole veel lahutanud. Lauren teatas selle aasta alguses Patrickule, et ta on nüüd koos Jeff Bezosega,» sõnas allikas.

Sanchez ja Whitsesell abiellusid 2005 ja neil on kaks ühist last. Sanchezel on lisaks teismeline poeg Nikko ta esimesest abielust ameerika jalgpalluri Tony Gonzalezega.

Lauren Sanchez juhtis Foxi kanali saadet «Good Day LA» ning ta oli ABC saadete «The View» ja «Extra» külalissaatejuht.

Lisaks oli ta Foxi tantsusaate «So You Think You Can Dance» algne juht.

Lauren Sanchez 2010 FOTO: Steve Buckley / Steve Buckley/BuzzFoto.com/Scanpix

Sanchez juhib firmat Black Ops Aviation, mis teeb telesaadete, filmide ja reklaamide jaoks aerovideoid. Sanchezel on pikaajaline helikopteripiloodi kogemus.

Jeff Bezos ja ta naine MacKenzie Bezos kohtusid New Yorgis investeerimisfirmas D.E. Shaw & Co. Bezos oli seal asepresident ja ta intervjueeris sinna tööle saada soovinud MacKenziet. Naine sai töökoha ja nende suhe hakkas arenema.

Jeff ja MacKenzie Bezos abiellusid 1993. Üks aasta hiljem kolisid nad New Yorgist Seattle’isse, kus asutasid nüüdseks maailma suurima internetikaubamaja Amazoni.

MacKenzie Bezos aitas oma mehel suurfirmat üles ehitada, kuid ta on ka tuntud romaanikirjanik. 2005 ilmus ta romaan «The Testing of Luther Albright» ja 2013 «Traps».