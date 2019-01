Menukokk Jamie Oliver: kõige raskemal olin peaaegu magamata

43-aastase Oliveri sõnul pingutas ta siis viimase piirini, et oma ärid päästa, võlgadest pääseda ja taas jalad alla saada, teatab dailymail.co.uk.

Jamie Oliver 2009 Saksamaal Berliinis reklaamimas oma raamatut «Jamie's America» FOTO: AXEL SCHMIDT / AFP/Scanpix

Kuulus kokk pidi investeerima oma säästud, 13 miljonit naela (14 miljonit eurot), et restoraniäri kokku ei kukuks.

Oliver oli sunnitud Jamie’s Italian 37 restoranist sulgema 12, lisaks oli ta toiduainete tarnijatele suuri summasid võlgu ning üsna palju inimesi jäi restoranide sulgemise tõttu tööta. Oliveril õnnestus maksta ära võlad ja koondatud töötajatele tasud.

Financial Times kirjutas 2017. aastal, et Oliveri võlg on 71,5 miljonit naela (79 miljonit eurot).

Kuulsa koka teatel žonglööris ta mitme äri vahel ja see oli kurnav. Lisaks restoranidele tegeles ta veel tervisliku toitumise edendamise programmide, kokaraamatute avaldamise, kokasaadete ja omanimeliste kööginõude müügiga.

Jamie Oliver augustis 2012 Berliinis toitlustusmessil selgitusi jagamas FOTO: Caro / Marius Schwarz / Scanpix

«Hammustasin liiga suure suutäie, ma ei suutnud kõigega, mis ette võtsin korralikult tegeleda. Olen oma loomult optimist, kuid mis liig, see liig. Minu motoks on, et klaas on alati pooltäis, kuid ühel hetkel sai pooltühjaks,» sõnas kokk.

Oliver magas raskel perioodil väga vähe, tal oli unepuudus ja lõpuks tekkis depressioon.

Restoraniketi päästmise ajal magas ta öösel 3 – 4 tundi ja ülejäänu aja tegi pingsalt päästmisplaane, millest osa ka ellu viis. Ta lõpetas töö umbes kell 1.00 ja alustas järgmisel hommikul 4.00 – 5.00 ajal.

«Sain lõpuks aru, et kosutav ja piisavad pikkusega öine uni on see, mis takistab mul kokku varisemast. Muutsin oma elustiili, lähen nüüd magama kell 22.00. Mu magamistuba on piisavalt jahe ja hämar, lisaks kasutan unemaski, mis samuti aitaba paremini magada,» sõnas tuntud telekokk.

Oliveri sõnul aitas muutus puhkerutiinis tal probleemidega paremini hakkama saada, kuna ta oli väljapuhanud ja meel ärgas.

Jamie Oliver Prantsusmaal Cannes'is oktoobris 2018 FOTO: Eric Gaillard / Reuters/Scanpix

«Igas äris on kergemaid ja raskemaid aegu. Minu puhul langes mitu halba asja samale ajale: üürihindade ja toiduainete hindade tõus, brexit, miinimumpalga tõus ja veel mitmed väiksemad ärilised asjaolud,» teatas Oliver.

Lisaks pidi Oliver sulgema Londonis kaks söögikohta, ühe suutis ta viimase hetke tehinguga päästa.

Oliveride peres kasvab viis last: 16-aastane Poppy, 15-aastane Daisy, üheksane Petal, kaheksane Buddy ja kahene River. Möödunud aastal teatas pere, et nad ei välista kuuenda lapse saamist.

Jamie Oliver ja ta pere 2016, kui sündis viies laps, poeg River FOTO: John Stillwell / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Jamie Oliver viskas nalja, et varsti on ta maja väimehekandidaate täis, sest ta kaks vanemat tütart on teismelised.

«Tänapäeval on kaaslaste leidmiseks sotsiaalmeedia. Olen sellest põlvkonnast, kes vist ei harju sellega ära. Hoiame oma tütardel silma peal,» lisas tuntud kokk.

Jamie Oliver ja Juliette Norton tundsid üksteist juba lapsepõlves. Nad olid koos alates 18. eluaastast ja nad abiellusid 2000. aastal.

2020. aastal on nad koos olnud 20 aastat ning plaanivad siis oma abieluvandeid uuendada.