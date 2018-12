Hollywoodi staar Angelina Jolie tegi avalduse, mis pöörab tema elu pea peale

ÜRO heatahte saadikuna tuntud ameeriklanna lisas, et ta on demokraatliku partei toetaja ja hea meelega oleks ta selle partei presidendikandidaat, edastab telegraph.co.uk.

Jolie teatel ei ole tal luukeresid kapis ja ta on maailmale avatud, olles uus ja värske inimene poliitikamaastikul.

«Mulle meeldib tegelda maailma probleemidega. Olen väga rahul, et saan olla ÜRO erisaadik ja külastada paiku, kus on raskustes inimesed ja neid aidata,» teatas staar.

Angelina Jolie külastamas selle aasta jaanuaris ÜRO heatahte saadikuna Jordaanias Mafraqis süürlaste põgenikelaagrit FOTO: Raad Adayleh / AP/Scanpix

Jolie sõnul oleks ta 20 aastat tagasi naernud, kui keegi oleks temalt küsinud, kas tal on plaanis poliitikuks hakata.

«Minu motoks on, et lähen sinna, kus mind vaja on. Ma ei tea, kas olen poliitikuks sobiv, kuid kui ei proovi, ei saa teada. Tahan tegeleda asjadega, mis tõesti maailma muudavad, lausus näitlejanna.

Angelina Jolie novembris 2018 Londonis FOTO: KGC-520 / Max Tollworthy/GoffPhotos.com/Scanpix

Saatejuht küsis Jolielt, et kuidas ta suhtub USA presidendi Donald Trumpi agressiivsesse poliitikasse «USA esimesena» ning kuidas teha vahet patriotismil ja natsionalismil.

«Olen oma kodumaa patrioot, kuid olen ka maailmale avatud. Armastan ja austan teistsuguseid inimesi ja riike. Patrioodina olen USA üle uhke, kuid ma ei arva, et teised riigid on USAst vähem väärtuslikud,» nentis staar.

Jolie arvates tuleb maailma vaadata laiemalt, mitte ainult ei tule oma kodukoha probleemidele keskenduda, sest tänapäeva maailm on läbipõimunud ning ühes paigas toimuv mõjutab kogu maailma.

Angelina Jolie selle aasta juunis Iraagis Dohukis asuvas põgenikelaagris FOTO: ARI JALAL / REUTERS/Scanpix

USAs on järgmised presidendivalimised 2020. aastal.

Jolie teatel ei ole tema ega ta kuus last Facebookis ega Twitteris, sest sotsiaalmeedia on aja raiskamine ning selles peituvad omad ohud.

Staari arvates kaustavad paljud sotsiaalmeediat ära valede ja hirmu külvamiseks ning paanika tekitamiseks.

Jolie tegeleb ÜRO erisaadikuna põgenike probleemide, naiste õiguste, hariduse ja looduskeskkonna kaitsmisega.

Staari teatel on ta mitmel korral valitud planeedi üheks ilusamaks naiseks, kuid see on tühine kõigi nende probleemide kõrval, millega tuleb igapäevaselt kokku puutuda.

43-aastane Jolie on olnud abielus mäitlejate Johnny Lee Milleri ja Billy Bob Thorntoniga.

Angelina Jolie ja Billy Bob Thornton 2000. aastal Los Angeleses FOTO: LUCY NICHOLSON / AFP/Scanpix

Jolie ja ta kolmas mees Brad Pitt läksid lahku 2016. aasta septembris.

Neil on kuus last, kellest kolm on bioloogilised ja kolm adopteeritud.

Brad Pitt ja Angelina Jolie 2015. aasta jaanuaris Los Angeleses filmisündmusel FOTO: KEVORK DJANSEZIAN / REUTERS/Scanpix