Video: kossutäht Martin Müürsepp paljastab, mis juhtus, kui ta kord suusad alla pani

«Kõige positiivsem elamus oli see, et sai käidud niivõrd paljudes kohtades oma vanade sõpradega kokku saamas,» rääkis ainsa eestlasena unistusteliigasse NBA jõudnud kossutäht lõppevale aastale tagasi vaadates. «Võib öelda, et see oli minu aasta suurim saavutus,» arvas Müürsepp.