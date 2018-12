Millise rekordi püstitas briti muusik Ed Sheeran sel aastal?

27-aastase Sheerani 2018. aasta sissetulek on 342 miljonit naela (376 miljonit eurot), teatab news.com.au.

Ed Sheeran esinemas Londonis Camdenis THe Roundhouse'is sündmusel Music 4 Mental Health

Sheerani ühe aasta teenistus on popmuusikute aastateenistuste seas suurim. Seda võrreldes ka nendega, kes enam muusikaga ei tegele või on surnud.

Sheeran teenis oma kontserttuuriga Divide rohkem kui viimase 30 aasta jooksul ükski teine muusik on oma kontsertidega teeninud. Sheeran andis 53 linnas 94 kontserti, ta esinemistele müüdi üle viie miljoni pileti.

Sheerani järel teisena on oma teenistuselt Taylor Swift, kes teenis aastaga 244 miljonit naela (268 miljonit eurot).

Jay-Z ja Beyonce on kolmandad, saades 201 miljonit naela (221 miljonit eurot).

Esikümnesse mahuvad veel Pink, Bruno Mars, Justin Timberlake, The Rolling Stones, Roger Waters ja The Eagles.

2018. aasta on Ed Sheeranile olnud ka eraeluliselt õnnelik, sest muusiku vihje kohaselt abiellus ta oma kallima, 26-aastase Cherry Seaborniga. Märgati, et ta on hakanud kandma abielusõrmust.