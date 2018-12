26. detsembril toob Maale «jõulutervituse» asteroid 2018 XE4

Teadlastemeeskond jälgib selle asteroidi liikumist Californias Pasadenas asuvas Jet Propulsion Laboratory’s (JPL), teatab express.co.uk.

Kosmoseuurijate teatel möödub see asteroid esmakordselt meie planeedi lähedalt, liikudes samas viimast korda praegusel orbiidil.

Asteroid. Pilt on illustreeriv FOTO: Lightroom / Nasa / Lightroom Pho /Scanpix

NASA arvutuste kohaselt on selle asteroidi pikkus 13 – 29 meetrit. Varasemast on teada, et umbes 20-meetrised asteroidid on Maal üsna palju hävingut külvanud.

«Tegemist on asteroidiga, mida saab pidada kosmilise jõulutervituse toojaks. Ta liigub üsna kiiresti ja kui selline meie planeediga kokku põrkaks, siis oleks see väga ohtlik,» sõnasid astronoomid.

2018 XE4 täpne liikumiskiirus ei ole teada, kuid arvutuste kohaselt võib see olla 33 695 kilomeetrit tunnis. See asteroid liigub seega igas sekundis üle üheksa kilomeetri.

Astronoomid lisasid, et nimetatud asteroid jõuab Maale üsna lähedale, kuid mitte nii lähedale, et me ohtu satuksime.

NASA arvutijoonistus asteroidi liikumisest Maa lähedal FOTO: NASA / REUTERS/Scanpix

«Kuigi teda saab liigitada Maa lähedaseks objektiks, liigub ta meist mööda piisavalt kaugelt, 2,05 miljoni kilomeetri kauguselt,» lisasid uurijad.

Nad jätkasid, et see asteroid on Maale lähimas punktis 0,01327 astronoomilise ühiku kaugusel.

Astronoomiline ühik on astronoomias kasutatav pikkusühik, mis võrdub Maa ligikaudse keskmise kaugusega Päikesest. Üks astronoomiline ühik on 149,5 miljonit kilomeetrit.

«Maa mõistes on kaks miljonit kilomeetrit kaugel, kuid kosmilises mõistes on see lähedal. 2018 XE4 puhul on seega tegemist Maa lähedase objektiga,» teatasid teadlased.

NASA orbitaalsed arvutused näitasid, et see asteroid ei liigu tulevikus enam meie planeedi lähedalt.

NASA ekspertide andmetel liigub Maast ajavahemikul 26. detsember 2018 kuni 9. jaanuar 2019 mööda veel üheksa asteroidi, mis on kõik Maa lähedased objektid.

Kõige kiiremini liigub asteroid 2017 XQ69, mis möödub meie planeedist 21. detsembril kiirusel 56 327 kilomeetrit tunnis.